ORF SPORT + mit den Highlights vom World Triathlon der Damen in Kitzbühel

Am 28. August im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Mittwoch, dem 28. August 2013, in ORF SPORT + sind die Höhepunkte vom World Triathlon der Damen in Kitzbühel um 20.15 Uhr, das WTC Ironman-Magazin mit den Highlights vom Ironman in Kalmar um 21.45 Uhr, ein "Golfmagazin" mit Tipps & Tricks sowie Golf-Fitness um 22.15 Uhr und das "Sport-Bild" mit Radsport, Pferdesport, Motorsport, Handball, Segeln und Triathlon um 22.45 Uhr.

Die Britin Jodie Stimpson holte sich beim World Triathlon in Kitzbühel den Sieg und damit ihren ersten World-Triathlon-Series-Titel. Nach ihren zwei dritten Plätzen in Yokohama und Madrid gewann Stimpson in Kitzbühel einen der härtesten Triathlonbewerbe. Sie siegte in 1:03:22 vor der Australierin Emma Jackson (1:04:21) und der Deutschen Anne Haug (1:04:34).

Beim Ironman im schwedischen Kalmar gab es sowohl bei den Herren als auch bei den Damen Premierensiege. Der Portugiese Pedro Gomes kam in einer Zeit von 8:19:30 Stunden vor dem Slowenen David Plese und dem Ukrainer Anton Blokhin ins Ziel. Die Britin Jodie Swallow war mit 8:54:01 Stunden nicht zu schlagen. Sie verwies die Schwedin Eva Nyström und die Neuseeländerin Britta Martin auf die Plätze.

