DIE VERKAUFTE GROSSMUTTER

Einen Generationensprung der anderen Art vollführt das Gloria Theater zwischen 6.9. und 3.11.2013 in der Komödie 'Die verkaufte Großmutter' - mit Gerald Pichowetz als Oma!

Wien (OTS) -

Gerald Pichowetz spielt die verkaufte Großmutter

6. September 2013 - 3. November 2013

Regie: Gerald Pichowetz

mit Elisabeth Osterberger, Stephanie-Christin Schneider, Roswitha Straka, Gerhard Huber, Christoph Johan, Rochus Millauer, Robert Notsch und Gerald Pichowetz

Das plötzliche Ableben der Großmutter stürzt den Kreithofer-Bauern in ein Dilemma. Die Pension der Oma war eine Haupteinnahmequelle für seinen schlecht gehenden Bauernhof. Also muss Ersatz her, um die Pension weiter beziehen zu können. So schlüpft Omas Sohn, Sebastian, kurzerhand in die Rolle der eigenen Mutter. Und dann erfährt der Großbauer Haslinger, dass die Großmutter zwei Häuser haben soll. Also kauft er sich die 'falsche' Omama, um sie später zu beerben. Sebastian hat als Großmutter einstweilen seinen Spaß mit den Haslingers und lässt sich so richtig verwöhnen. Doch am Ende fliegt alles auf. Aber Sebastian weiß, wie er alles zum Guten wendet.

Es spielen Gerald Pichowetz, Elisabeth Osterberger, Stephanie-Christin Schneider, Roswitha Straka, Gerhard Huber, Christoph Johan, Rochus Millauer und Robert Notsch.

Zeit:

6. September bis 3. November 2013

Info & Beginnzeiten:

Gloria Theater

Prager Straße 9

1210 Wien

Karten: 278 54 04

Tageskassa: täglich von 12.00 - 19.00 Uhr außer Sonn- und Feiertag www.gloriatheater.at

Rückfragen & Kontakt:

Angelika Zoidl

zoidl @ gloriatheater.at

Tel.: 271 76 61