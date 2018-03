Korun zu NSA-Lauschaffäre: Aufklärung statt Beamtenmikado!

Grüne fordern Ende des Streits um Zuständigkeiten

Wien (OTS) - "Statt der Affäre um den angeblichen NSA-Lauschposten in Wien mit der gebotenen Ernsthaftigkeit nachzugehen, spielen Beatrix Karl, Johanna Mikl-Leitner, Gerald Klug und Reinhold Lopatka Beamtenmikado für Fortgeschrittene: Wer sich zuerst für zuständig erklärt, hat verloren. Das ist verantwortungslos", forderte Alev Korun, außenpolitische Sprecherin der Grünen, die Regierung auf, den Streit um Zuständigkeiten zu beenden und endlich zu handeln. "Österreichs Rolle als UN-Standort war und ist für unser Ansehen in der Welt von großer Bedeutung. Mit der Rolle des Gastgebers ist aber auch Verantwortung verbunden. Da gibt es ernstzunehmende Berichte darüber, dass die NSA in Wien ein Abhörbüro unterhält, und die Regierungsmitglieder verleugnen ihre Verantwortung nach dem Florianiprinzip. Damit schadet die Regierung dem UNO-Standort Österreich. Liebe Regierung: Bitte endlich Verantwortung übernehmen!", appelliert Korun abschließend.

