Industrie: Überregulierung erstickt Wachstum und kostet Arbeitsplätze

IV-Präsident Kapsch: Brauchen Konsens für neue standortpolitische Offensive in nächster Legislaturperiode - IV-GS Neumayer: Mehrheit mit Arbeit und Arbeitsumfeld zufrieden

Wien (OTS/PdI) - "Wir müssen Überregulierungen in allen Bereichen abbauen - denn eine überbordende Regulierung erstickt die Innovationskraft sowie Wachstum und kostet daher Arbeitsplätze und Wohlstand", so der Präsident der Industriellenvereinigung (IV), Mag. Georg Kapsch, heute, Dienstag, anlässlich der Pressekonferenz zur Eröffnung der Alpbacher Wirtschaftsgespräche 2013 mit IV-Generalsekretär Mag. Christoph Neumayer. "Real- und Finanzwirtschaft sind komplementär, engstens verflochten und sicher kein Widerspruch. Auch im Finanzsektor müssen wir daher eine falsche Überregulierung vermeiden, wenn wir unsere Position nicht weiter verschlechtern wollen", wie Kapsch betonte. Mit Blick auf die Nationalratswahl im Herbst sei anzumerken, dass "populistisch motivierte Maßnahmen, die unsere ohnehin sinkende Attraktivität als Standort weiter verschlechtern, jedenfalls zu vermeiden sind." Österreich habe hier in zahlreichen internationalen Rankings in den vergangenen Jahren an Boden verloren, weitere Verschlechterungen könne man sich nicht mehr leisten, so der IV-Präsident, der daher forderte: "Statt neuer Belastungen brauchen wir vor allem einen österreichweiten Konsens für eine neue standortpolitische Offensive in der nächsten Legislaturperiode. Die notwendigen Maßnahmen reichen von einem effizienterem Bildungs- über ein modernes Steuersystem bis zur Verkürzung von Genehmigungsverfahren und zu einer modernen Verwaltung mit weniger bürokratischen Lasten."

Wirtschaft braucht zeitgemäße Rahmenbedingungen

Dringend geboten sei es, im Wahlkampf zudem, "Versprechen zu vermeiden, die entweder ohnehin nicht eigehalten werden können, oder für die die nachfolgende Generationen die Zeche bezahlen müssten", so Kapsch. Es gelte vielmehr mit klugen Maßnahmen den Staat zu modernisieren und zukunftsfit zu machen. "Bekanntlich könnten wir bis 2020 allein durch Strukturreformen Einsparungen in der Größenordnung von vier Prozent-Punkten des BIP lukrieren." Die Veränderungen in der globalisierten Welt würden aber auch nach einer Modernisierung der Rahmenbedingungen für die heimische Wirtschaft verlangen - "nur Unternehmen können neue Arbeitsplätze schaffen und vorhandene sichern - dazu brauchen sie aber auch den entsprechenden Handlungsspielraum", so der IV-Präsident. Dies gelte vor allem auch für das Arbeitsrecht:

"Wir haben nie verlangt, die Arbeitszeit in Österreich generell zu erhöhen. Wir wollen vielmehr eine Modernisierung hin zu mehr individueller Freiheit für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Unternehmen."

Abzulehnen seien freilich Forderungen, welche das Gegenteil einer solchen Modernisierung bedeuten würde, wie Kapsch ausführte:

"Forderungen nach einer allgemeinen Verkürzung der Arbeitszeit würde keineswegs mehr Arbeitsplätze bringen, ganz im Gegenteil - eine weitere Verschlechterung unserer Wettbewerbsfähigkeit würde Jobs kosten." Dasselbe gelte für Forderungen nach einer generellen sechsten Urlaubswoche oder weiteren Regulierungen im Bereich der Lohnpolitik oder die geforderte Überstundenabgabe. "Der Regulierungswahn muss ein Ende haben - wir brauchen mehr Bewegungsfreiheit auf Ebene der Betriebe, nicht noch weniger", so Kapsch. "Strafen und Zwangsverpflichtungen sind prinzipiell der falsche Weg - sowohl bei der betrieblichen Weiterbildung, wo das Angebot der Unternehmen ohnehin bereits vorhanden ist, also etwa auch im Fall der Beschäftigungsquote Älterer." Im Pensionsbereich gelte es vielmehr, endlich alle Schlupflöcher in die Frühpension konsequent und ersatzlos zu streichen. Ein standortpolitisches No-Go seien, so Kapsch abschließend, neue oder höhere Steuern: "Der Ruf nach Vermögensteuern ist außer populär nichts anderes als gefährlich: Um ein ausreichendes Volumen zu generieren würden solche Steuern voll den Mittelstand treffen und Arbeitsplätze vernichten."

Neumayer: Bevölkerung offen für Modernisierungen

"Wir wissen bei unseren Forderungen nach einer Modernisierung des Arbeitsrechts die Bevölkerung auf unserer Seite", so Generalsekretär Christoph Neumayer: "Die Menschen sind hier weiter als Teile der Politik sowie manche Arbeitnehmervertreter." Dies würden zwei repräsentative Umfragen aus dem Frühjahr 2013 unter der Gesamtbevölkerung bzw. den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Industrie zeigen. "Bei Arbeitszeit und Entlohnung setzt eine Mehrheit - 65 Prozent - auf Lösungen auf betrieblicher Ebene." Feststellbar sei auch eine Präferenz für eine "Entlohnung nach Leistung und nicht nach Anwesenheit", wie Neumayer ergänzte. Auch im Bereich der Gehaltspolitik seien die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer weiter als die Arbeitnehmervertreter: "Es wird erkannt, dass jüngere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter höhere Anfangsgehälter (76 Prozent) brauchen - eine Abflachung der Lebensverdienstkurve wäre also konsensfähig."

Insgesamt würden die Umfrageergebnisse die Behauptung seitens der Arbeitnehmervertreter entlarven, sie würden "den Lebensrealitäten der Menschen" in den Betrieben entsprechend handeln: "Mit den eigenen Arbeitsbedingungen sind zumindest drei Viertel der Befragten zufrieden. Das Betriebsklima im eigenen Arbeitsumfeld wird als gut bezeichnet (82 Prozent stimmen voll bzw. eher zu)", so Neumayer. Ebenfalls ins Reich der Mythen gehöre die Behauptung der Angst um ständig steigenden Belastung am Arbeitsplatz: "Die Mehrheit bezeichnet den eigenen Arbeitsplatz als sicher und auch das Ausmaß an Stress und Zeitdruck wird von der überwältigenden Mehrheit als akzeptabel angesehen (76 Prozent). Eine Mehrheit sieht auch Familie und Beruf als gut vereinbar an und erachtet alles in allem auch die Gegenleistung für die eigene Arbeit als fair", so Neumayer. Auf die Frage, was den Menschen besonders wichtig bei den Rahmenbedingungen sei, antworteten 72 Prozent "ein sicherer Arbeitsplatz", 70 Prozent "gute Bezahlung", sechs von zehn Befragten nannten "nette Arbeitskolleginnen und Arbeitskollegen". Am unteren Ende der wichtigsten beruflichen Rahmenbedingungen rangierten "nicht zu viel Stress" und "großzügige Urlaubsregelung". Ein Zeichen dafür, dass hier von den Arbeitnehmervertretern eine künstliche Diskussion geführt werde, so Neumayer.

