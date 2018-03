Maxion Wheels auf der Fachmesse IAA 2013 vertreten

Königswinter, Deutschland (ots/PRNewswire) - Maxion Wheels gab heute bekannt, dass die gesamte Geschäftsleitung des Unternehmens sowie seine Vertriebsmitarbeiter aus Europa und dem asiatisch-pazifischen Raum auf der Fachmesse IAA 2013 in Frankfurt vertreten sein werden. Die IAA 2013 findet vom 10. bis 22. September statt und ist die weltweit führende Fachmesse für die Automobilindustrie. Die Vertreter von Maxion werden in Halle 4.1 an Stand Nr. C05 zu finden sein. Weitere Informationen finden Sie auf der Website http://www.iaa.de/.

Informationen zu Maxion Wheels

Maxion Wheels ist ein international führender Hersteller von Aluminium- und Stahlrädern für Pkws und Kleinlaster sowie von Stahlrädern für Lastkraftwagen und Anhänger. Das Unternehmen unterhält 25 Niederlassungen in weltweit 15 Ländern, darunter Geschäfts- und Vertriebsniederlassungen sowie Fertigungseinrichtungen. Das Unternehmen verkauft seine Produkte an alle großen Hersteller von Pkws und Kleinlastern in Nord- und Südamerika, Asien und Europa und an Kunden aus dem Nutzfahrzeugbereich aus aller Welt. www.iochpe-maxion.com.br,

