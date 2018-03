Rauch: Ein Kanzler Michael Spindelegger für die Optimisten, Weltoffenen, Tatkräftigen & Entdecker – FOTO

Präsentation der neuen ÖVP-Plakatkampagne – ÖVP steht für einen neuen Aufbruch und eine optimistische Zukunft

Wien, 27. August 2013 (ÖVP-PD) "Michael Spindelegger ist der Kanzlerkandidat für alle, die anpacken und optimistisch die Zukunft gestalten wollen. Wir stehen für einen neuen Aufbruch, der mehr Aufstieg und mehr Wohlstand schafft", betont ÖVP-Manager Hannes Rauch anlässlich der heutigen Präsentation der neuen ÖVP-Plakatkampagne. "Michael Spindelegger ist der Kanzler für die Optimisten, für die Weltoffenen, für die Tatkräftigen und die Entdecker. Er steht für alle, die in der Früh aufstehen, arbeiten und am Ende des Monats etwas davon haben wollen. Bilanzen sind

nicht genug – wir wollen optimistisch in die Zukunft blicken und für Österreich anpacken, mehr herausholen", erläutert Rauch den entscheidenden Unterschied zur SPÖ. ****

Die zweite Plakatkampagne wird ab Ende dieser Woche österreichweit auf rund 3.000 Standorten zu sehen sein. Hannes Rauch: "Es braucht mehr Vorschläge und Ideen für die Zukunft, als sie die SPÖ zu bieten hat. Niemand hat bessere Konzepte, als Michael Spindelegger und die ÖVP. Wir packen die Herausforderungen an und drücken uns nicht vor Verantwortung. Wir wollen einen neuen Aufbruch - wir wollen mehr für Österreich. Es geht um die besseren Ideen, die besseren Konzepte und darum, dass wir mehr für dieses Land und jeden einzelnen, der sich etwas aufbauen will, schaffen. Weil Michael Spindelegger einer ist, der Dinge offen anspricht.

Weil unser Kanzlerkandidat einer ist, der anpackt und Herausforderungen beim Namen nennt. Und weil es Michael

Spindelegger nicht genug ist, was wir bisher erreicht haben: Darum ist Michael Spindelegger der bessere Kanzler für Österreich."

