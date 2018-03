Stronach/Lugar: Millionengeschäft mit Patientendaten abstellen

Wiener Serviceleister vernetzt Arztbefunde mit der Pharmalobby

wien (OTS) - "Das Millionengeschäft mit Patientendaten muss man abstellen", verlangte Team Stronach Klubobmann Robert Lugar im Rahmen einer Pressekonferenz. Denn neben dem bereits bekannten IMS-Datenskandal "betätigt sich ein Zwischenhändler aus Wien, der seine Profite damit macht, Patientendaten zu sammeln und weiter zu geben. Das gehört zum Schutz der Patienten von der Justiz überprüft und abgestellt", fordert Lugar.

Via Internet werde damit geworben, dass Patientenprofile gesammelt und diese Daten dann an Pharmafirmen weiter verkauft werden. Lugar sieht durch diesen Serviceleister nicht nur die Anonymität der Daten heimischer Patienten gefährdet, sondern auch einen möglichen Millionenschaden für die Steuerzahler: "Dieses Unternehmen hat ein Geschäftsmodell entwickelt, das letztlich die Gewinne der Pharmafirmen optimiert und damit die Krankenkassen schädigt."

Der Team Stronach Klubobmann forderte statt dem bestehenden System der Pharmareferenten ein Modell wie etwa in Großbritannien, wo eine streng kontrollierte Agentur die Ärzteinformationen ausarbeitet und den Medizinern gratis zur Verfügung stellt. In dieser könnten dann die Pharmareferenten auch ihr Fachwissen im Sinne der Fachberatung einsetzen, so Lugar.

