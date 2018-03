PVÖ-Wohlmuth ad. FP-Neubauer: Österreichs SeniorInnen erinnern sich mit Schrecken an schwarz-blaue Ära der sozialen Kälte

SPÖ ist Garant für sichere Pensionen - Schwarz-Blau hat schlimmste Pensionskürzungen der Zweiten Republik zu verantworten

Wien (OTS/SK) - Als "Ergebnis offensichtlicher Gedächtnislücken" bezeichnet Andreas Wohlmuth Generalsekretär des Österreichischen Pensionistenverbandes (PVÖ) die heutige Aussendung von FPÖ-Neubauer zum Thema Pensionen. "Dieser erneute peinliche Versuch der blauen Pensions-Kürzungspartei sich als Kämpferin für die österreichischen PensionistInnen aufzuspielen, ist ein klassisches Eigentor. Denn -offensichtlich im Gegensatz zum blauen Seniorensprecher - haben Österreichs SeniorInnen nicht vergessen, dass sie unter Schwarz-Blau die schlimmsten Pensionskürzungen der Zweiten Republik erleiden mussten. Die Jahre 2002 bis 2006 haben sich als 'schwarz-blaue Ära des Pensionsraubs und der Sozialkürzungen' in das Gedächtnis der älteren Generation eingebrannt", betont Wohlmuth heute, Dienstag, zur heutigen Geschichtsverfälschung Marke FP-Neubauer. ****

Wohlmuth erinnert den offensichtlich "vergesslichen" FPÖ-Seniorensprecher an die "Pensionisten-Aussackelungs-Politik" der schwarz-blauen Regierung: "Während großzügig in die eigene Parteikasse gewirtschaftet wurde - was bis heute die Gerichte beschäftigt - wurde bei den sozial Schwachen gekürzt, gestrichen und gespart. In den Jahren 2000-2006 gab es blaue bzw. orange Sozialminister. Und wie sah die schwarz-blaue Pensionspolitik damals - trotz Hochkonjunktur - aus? So wurden beispielsweise die über der Inflationsrate gelegenen Pensionsanpassungen der 1990er-Jahre rückwirkend als 'Übergenüsse' abgezogen. Damit hat die ältere Generation unter Schwarz-Blau Nettokürzungen von 11 bis 13 Prozent erlitten. In den Jahren 2004 und 2005 gab es außerdem nur 10 Euro Pensionsanpassung für alle. Durch die gleichzeitige Anhebung der Krankenversicherungsbeiträge mussten die PensionistInnen die schlimmsten Kürzungen seit Jahrzehnten hinnehmen. Und dazu kamen noch zusätzliche Belastungen durch unsoziale Maßnahmen wie die Ambulanzgebühr. Das zeigt deutlich, welchen Stellenwert Österreichs SeniorInnen für die FPÖ haben."

"Kaum hatten wir wieder einen sozialdemokratischen Bundeskanzler und Sozialminister, gab es umgehend spürbare Erleichterungen für die Pensionisten", erinnert Wohlmuth an die unzähligen Verbesserungen, die der Regierungswechsel von 2006 für Österreichs SeniorInnen gebracht hat. So wurde z.B. sogar in den schwersten Krisenjahren BezieherInnen kleiner Pensionen die Teuerung immer voll abgegolten. Denn eines ist klar, so Wohlmuth: "Die SPÖ mit Bundeskanzler Werner Faymann und Sozialminister Rudolf Hundstorfer ist der Garant für sichere Pensionen! Während Schwarz-Blau für Pensionsraub und Sozialkürzungen steht, ist die SPÖ der Garant für einen Pensionspolitik für und mit den österreichischen PensionistInnen." (Schluss) up/mp

