FPÖ-LPO Ragger fordert Anerkennung der deutschsprachigen Volksgruppe in Slowenien

LH Kaiser muss klare Worte im Interesse Kärntens finden - Was ist mit AKW Krsko?

Klagenfurt (OTS) - "Wenn Landeshauptmann Peter Kaiser, wie er selbst sagt, sich für die Interessen der Altösterreicher in Slowenien einsetzen wird, dann soll er bei seinem Staatsbesuch in Slowenien am kommenden Sonntag für die Anerkennung der deutschsprachigen Volksgruppe eintreten", kommentiert der freiheitliche Landesparteiobmann LR Mag. Christian Ragger eine heutige Pressemeldung Kaisers. Hier sei vor allem eine klare Sprache gegenüber dem slowenischen Staatspräsidenten Borut Pahor von Nöten.

Die Republik Slowenien sei nach der mehr als entgegenkommenden Lösung der Ortstafelfrage nun an der Reihe ihrer Verpflichtung nachzukommen. "Die Vertreter der deutschsprachigen Volksgruppe bemühen sich seit der Eigenstaatlichkeit Sloweniens vergeblich um Anerkennung als autochthone Minderheit. Slowenien hat diesem Versäumnis nachzukommen. Es wird sich zeigen, ob Landeshauptmann Kaiser die entsprechenden Worte findet", betont Ragger.

Ebenfalls von großem Interesse für die Kärntner Bevölkerung wird die weitere Vorgehensweise bezüglich der Stilllegung des Schrott-AKW in Krsko sein. "Es ist unverantwortlich, dass dieses Atomkraftwerk inmitten eines Erdbebengebietes nicht bereits stillgelegt wurde. Die Katastrophen von Tschernobyl und Fukushima sollten als abschreckendes Beispiel genügen. Auch hier hat Kaiser eine eindeutige Position im Sinne unseres Bundeslandes zu beziehen", schließt Ragger.

