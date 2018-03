Marken-Ausverkauf per Mausklick: Online-Shopping-Clubs boomen auch in Österreich

EINMODERATION (Österreich) (OTS) - Sommerschluss-Verkauf das ganze Jahr über. Was bisher nur im Fabriksverkauf möglich war, hat sich mittlerweile seinen Weg ins Internet gebahnt: Sogenannte Online-Shopping-Clubs boomen derzeit auch in Österreich. Wer dabei sein will, muss schnell zuschlagen, denn die extrem vergünstigten Artikel gibt's immer nur für kurze Zeit. Dafür warten Rabatte bis zu minus 70% auf die Schnäppchenjäger.

REDAKTEURSTEXT

Die Designerjeans um minus 70%, die Markenuhr zum halben Preis, die Kaffeemaschine im Sonderangebot. Online-Shopper kaufen oft preiswerter ein. Und Einkaufen im Internet boomt, bestätigt René Tritscher von der Wirtschaftskammer Österreich. 2,9 Millionen Österreicher waren 2012 auf Shoppingtour im World Wide Web.

OT01 0:00sec TRITSCHER Jeder 2. kauft online ein [Jeder 2. hat...]

Immer öfter geht die Internet-Einkaufstour auch zu sogenannten Online-Shopping-Clubs. Deren Mitglieder bekommen im Vorfeld eine E-Mail mit einer Einladung zu anstehenden Verkäufen. Die Produkte sind nur kurze Zeit verfügbar und so sind Preisnachlässe bis zu 70 Prozent möglich.

OT02 0:21sec UMFRAGE Schnäppchenkauf [Diesel, Tom Tailor...]

Der Erfinder und derzeit größte Online-Shopping-Club ist vente-privee.com aus Frankreich. 19 Millionen Mitglieder zählt vente-privee weltweit, 30.000 davon in Österreich. Tagtäglich gibt es dabei Markenartikel zum Schlussverkaufspreis, erklärt Silke Lenz von vente-privee.com.

OT03 1:02sec LENZ Outletcenter Online [Das geht deshalb...]

Wobei das Sortiment längst nicht mehr auf Kleidung beschränkt ist. Selbst Swimmingpools und Staubsauger stehen mitunter im virtuellen Einkaufsregal. Silke Lenz:

OT04 1:28sec LENZ Shopping Club-Sortiment [Mode für die Dame...]

Das Exklusive am Shopping-Club ist, dass nur ein registriertes Mitglied die Markenschnäppchen einsehen - und einkaufen kann. Die Mitgliedschaft ist bei Shopping-Club Erfinder vente-privee.com kostenlos.

OT05 1:58sec LENZ Anmelden & Verkaufsevents [Man kann einfach...]

Ohne Parkplatzsuche und ohne Gedrängel bei den Regalen. Aufpassen heißt es beim Eintippen der eigenen Kreditkartennummer, rät Konsumentenschützerin Daniela Zimmer von der Arbeiterkammer. Am besten immer auf abgesicherten Modus mit "https" - und ein ecommerce-Gütezeichen achten. Weiters empfehlenswert, ist ein Detailblick auf den Webshop, so AK-Expertin Zimmer:

OT06 2:18sec ZIMMER Darauf als Onlineshopper achten [Der gesamte...]

Damit auch mit der Abrechnung dann alles passt. Ganz nach dem Motto: Halber Preis - doppeltes Shopping-Vergnügen!

***

BONUSTRACKS:

Gibt es auch Marken aus Österreich, die bei vente-privee.com zum Verkauf gelangen? Silke Lenz:

OT07 2:46sec LENZ Marken aus Österreich [Ja, natürlich...]

Wie genau funktioniert der Einkauf bei vente-privee.com? Silke Lenz:

OT08 3:08sec LENZ Einkaufen bei vente-privee.com [Wenn ich...]

Wie lange gibt es vente-privee.com bereits, wieviele Pakete verschicken Sie heute und wieviele Kunden gibt es bereits in Österreich?

OT09 4:03sec LENZ Unternehmenskennzahlen [vente-privee ist...]

*****

