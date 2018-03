Protest gegen drohende Kündigungen bei Rheinmetall MAN: Betriebsrat in befristeten Hungerstreik

Dreitägiger Hungerstreik gegen drohende Kündigungen vor Unternehmenszentrale in Wien Liesing

Wien (OTS) - Mit einer in Österreich wohl eher ungewohnten Protestform - einem befristeten, dreitägigen Hungerstreik - macht derzeit UG-Betriebsrat Mesut Kimsesiz auf die drohende Kündigung von rund 150 Beschäftigten bei Rheinmetall MAN in Wien Liesing aufmerksam. Mit Transparenten, einem Infotisch und einem Zelt vor der Unternehmenszentrale in 1230 Wien demonstriert Kimsesiz - auch öffentlich - gegen den geplanten Personalabbau.

"Natürlich ist ein zeitlich befristeter Hungerstreik nur eine symbolischer Aktion," so Kimsesiz. "Ich bin allerdings nicht bereit, so einfach, an einer breiten Öffentlichkeit vorbei, den Arbeitsplatz-und damit Einkommensverlust von vielen KollegInnen hinzunehmen. Eine Besserung der Auftragslage ist absehbar. Es gibt Alternativen zu den Kündigungen - von Kurzarbeit, über Bildungskarenzen bis hin zu einem zeitlich befristeten Lohnverzicht bei gleichzeitiger Beschäftigungsgarantie. Kündigungen sind jedenfalls keine soziale Alternative, vor allem nicht mitten in der Krise. Da kann der Sozialplan noch so gut sein."

Kimsesiz fordert entsprechende Gespräche zwischen Geschäftsführung und Betriebsrat. Der Unabhängige Gewerkschafter: "Die Kündigungen müssen vom Tisch, es muss zu neuen Verhandlungen über alternative Lösungen zur Bewältigung der Krise kommen. Wir haben über Jahre hindurch Gewinne und steigende Umsätze erwirtschaftet. Wir haben die Auftragskrise nicht verschuldet - wir sind nicht bereit, diese 'auszubaden'. Solidarisch kann die auftragsschwache Zeit überstanden werden, auch ohne Kündigungen. Und diese Solidarität mit den Beschäftigten fordern wir jetzt vom Konzern."

Und, mit Blick auf die umstehende SPÖ-Wahlplakate die Sozialminister Hundstorfer abbilden: "Hier, bei Rheinmetall MAN in Wien kann die Politik tatsächlich zeigen, dass sie um jeden Arbeitsplatz kämpft. Ich lade Sozialminister Hundstorfer ein, gemeinsam mit Betriebsrat und Belegschaft gegen die Kündigungen und für den Erhalt der Arbeitsplätze zu kämpfen," schließt Kimsesiz.

Kimsesiz hat sein Protestcamp an der Ecke Carlbergergasse/Brunnerstrasse, gegenüber der Rheinmetall MAN Firmenzentrale, aufgeschlagen.

Rückfragen & Kontakt:

AUGE/UG-Büro, 01/505 19 52

Mesut Kimsesiz, BR bei Rheinmetall MAN, Tel: 0676/337 22 19