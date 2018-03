FPÖ: Strache: Keine neue Griechenlandhilfe!

Endlich Schlussstrich unter Milliardengrab ziehen

Wien (OTS) - "Bisher sind bereits insgesamt 206 Milliarden Euro nach Griechenland geflossen, das entspricht ungefähr dem gesamten Steueraufkommen der Österreicher in drei Jahren. Wenn jetzt über weitere Hilfen diskutiert wird, so ist das ein Eingeständnis des Scheiterns der Griechenlandhilfe. Es ist deswegen höchst an der Zeit, die Griechenlandhilfen zu stoppen", kommentiert der Bundesobmann der Freiheitlichen Partei Österreichs HC Strache die aktuelle Diskussion über weitere Hilfen für den maroden Eurostaat.

Griechenland habe sich als Fass ohne Boden erwiesen. Die Wirtschaft schrumpfe weiter, die Jugendarbeitslosigkeit liege bei 40 Prozent. "Außer ein paar wenigen Banken gibt es trotz milliardenschwerer Griechenlandhilfe nur Verlierer", stellt Strache fest. Immer wieder seien die Bürger von SPÖ und ÖVP mit der Aussicht auf ein baldiges Ende der Griechenlandhilfe vertröstet worden. Dabei sei inzwischen klar, dass es sich um eine unendliche Geschichte handle. "Es ist genau die Situation eingetreten, vor der wir immer gewarnt haben. Jedem Griechenlandhilfspaket folgt sogleich das nächste. Ein Ende ist nicht absehbar. Den Bürgern wurde von der Bundesregierung vorsätzlich Sand in die Augen gestreut", kritisiert Strache.

Nachdem sich Griechenland als Milliardengrab erwiesen habe, müsse jetzt aber endlich ein Schlussstrich gezogen werden. "Wir fordern deswegen ein sofortiges Ende für die Milliardenzahlungen nach Griechenland", so Strache abschließend.

