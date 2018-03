LR Ragger: Russischer Jäger verstößt gegen Ethik und Weidgerechtigkeit

Oberste Prinzipen der Jägerschaft verletzt - Harte Strafe gefordert

Klagenfurt (OTS) - In Reaktion auf den gestern bekannt gewordenen besonders schweren Fall von Tierquälerei in Tirol, bei dem ein russischer Jäger gegen sämtliche Prinzipien der Ethik und der Weidgerechtigkeit verstoßen hatte, hält der Kärntner Jagd- und Tierschutzreferent LR Mag. Christian Ragger Folgendes fest. "Ich bin zu tiefst erschüttert und verurteile diese Tat auf das Schärfste. Zur weidgerechten Jagdausübung gehört es unter anderem, dem Wild unnötige Qualen zu ersparen und es als dem Jäger am nächsten stehendes Geschöpf zu achten sowie ihm auch im Rahmen der Jagdausübung ein Maximum an Chance zu lassen, so Ragger.

Das Bewusstsein um die Leidensfähigkeit des Tieres und die Verantwortung, diesem unnötige Qualen zu ersparen gehöre auch zum Leitbild der Kärntner Jägerschaft. Es gehört zur weidgerechten Pflicht eines Jägers, das Wild so rasch als möglich, von seinem Leid zu erlösen. Im Falle des russischen Jägers fordert Ragger eine harte Strafe. "Der russische Gast wird neben dem Entzug der Tiroler Jagdkarte wohl auch mit einer Anklage wegen Tierquälerei rechnen müssen", betont der Kärntner Tierschutzreferent. Besonders brisant sei laut Ragger auch, dass jener Jäger bereits vor einigen Jahren einen angeleinten Hund erschossen haben soll.

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Die Freiheitlichen in Kärnten - FPÖ

9020 Klagenfurt

Tel.: 0463/56 404