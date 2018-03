Vorhang auf für die "Braunschlag-Nacht"

Stadtsaal eröffnet Spielsaison am 1. September mit 360 Minuten Serienkult auf Großbildleinwand

Wien (OTS) - Sie war schon Kult, bevor sie überhaupt ins Fernsehen kam, erreichte dann dort ein Millionenpublikum, war als DVD ein Riesenerfolg und ist mehrfach und auch international preisgekrönt -nun soll David Schalkos Gemeinde "Braunschlag" auf der großen Leinwand vor dem Ruin gerettet werden. Anlässlich der Eröffnung der neuen Spielsaison 2013/2014 präsentiert der Stadtsaal am Sonntag, dem 1. September 2013, ab 16.00 Uhr unter Anwesenheit zahlreicher Mitwirkender achtmal 45 Minuten "Braunschlag" am Stück. Karten sind zu einem Einheitspreis (in beiden Kategorien, keine Ermäßigungen) von 6,50 Euro erhältlich. Weitere Informationen sind online unter

http://stadtsaal.com/spielplan/braunschlag.html abrufbar.

"Braunschlag" ist eine Produktion des ORF, hergestellt von Superfilm (Produzenten: John Lueftner und David Schalko) - wie auch "Willkommen Österreich" und "Aufschneider". Für Buch und Regie zeichnet David Schalko verantwortlich. Neben Robert Palfrader und Nicholas Ofczarek sind in weiteren Rollen u. a. Maria Hofstätter, Nina Proll, Sabrina Reiter, Manuel Rubey, Raimund Wallisch, Adina Vetter, Christopher Schärf, David Miesmer, Simon Schwarz, Branko Samarovski, Thomas Stipsits, Karlheinz Hackl, Johannes Krisch und Bibiana Zeller zu sehen. "Braunschlag" ist als 3-DVD-Box bei Hoanzl und im Medienhandel erhältlich.

Mehr zum Inhalt

Braunschlag, das ist ein kleiner Ort im nördlichen Waldviertel. Nach einigen gescheiterten Geschäftsideen des amtierenden Bürgermeisters Tschach (Robert Palfrader) ist Braunschlag pleite. Gemeinsam mit seinem besten Freund, dem Discobesitzer Pfeisinger (Nicholas Ofczarek), fingiert er eine Marienerscheinung, damit Touristinnen und Touristen den maroden Ort überschwemmen und somit den ersehnten finanziellen Aufschwung mit sich bringen. Doch das Wunder von Braunschlag wird schnell zum Alptraum.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at