Horizon beginnt mit Auslieferung des technologisch fortschrittlichsten Spielzeugautos der Welt

Singapur (ots/PRNewswire) - Horizon Fuel Cell Technologies meldet die Markteinführung von i-H2GO - einem RC-Spielzeugauto, das mit Brennstoffzellen angetrieben und mit Smartphones und Tablets gesteuert wird. Das neue Produkt ist mit einem Wasserstoff-Antriebssystem in Miniaturformat und einer Wasserstofftankstelle mit optionalem Solar- oder USB-Betrieb ausgestattet. Gesteuert wird es mithilfe einer eigens für diesen Zweck entwickelten iOS-App, dank der für RC-Autos keine herkömmlichen Kontrollgeräte mehr benötigt werden. Das i-H2GO

über den Horizon-Onlineshop ausgeliefert. Über spezielle Fach- und Einzelhändler in aller Welt ist das Produkt ab sofort auch zum Wiederverkauf iH2GOresale @ horizonfuelcell.com.

Die mit Wasserstoff betriebene Brennstoffzelle des i-H2GO erzeugt elektrischen Strom aus Wasser- und Sauerstoff. Als Hybridelement kommt zudem ein Superkondensator hinzu, der die Beschleunigungsleistung steigert. Mittels eines PEM-Elektrolyseurs, der mit einem kleinen Solarmodul oder über den USB-Port eines Laptop-Computers betrieben werden kann, gewinnt die Tankstelle Wasserstoff aus Wasser.

bietet zwei Optionen zur interaktiven Touchscreen-Steuerung und Betätigung der Gaspedale. Einer dieser Steuermodi enthält ein "Gyro"-Feature, das Benutzern die Möglichkeit bietet, ihr Telefon oder Tablet zur Steuerung wie ein Lenkrad hin und her zu schwenken.

Das i-H2GO baut auf dem Erfolg von Horizons preisgekrönter H-Racer-Serie auf (Bestandteil der "Best Invention"-Rangliste des Jahres 2006 von Time Magazine und Gewinner des BusinessWeek IDEA [htt p://images.businessweek.com/ss/07/07/0720_IDEA/source/21.htm]-Awards im Jahr 2007) und wird als Mischung zwischen Hightech-Spielzeug und Baukasten für wissenschaftliche Bildungszwecke am Markt positioniert. Durch das transparente Gehäuse mit LED-Beleuchtung können das Innenleben sowie elektrochemische Prozesse in Echtzeit beobachtet werden.

"Wir freuen uns sehr über die Markteinführung von i-H2GO, die sich mit dem 10-jährigen Geburtstag von Horizon überschneidet", erklärte Taras Wankewycz, der Gründer und Chief Marketing Officer von Horizon. "Das Produkt veranschaulicht nicht nur einige der Prinzipien, die hinter echten, sich kurz vor der Markteinführung befindenden Wasserstofffahrzeugen stecken. Es macht auch unglaublich viel Spaß, damit zu spielen. Der Einsatz von neuen Smartphone- und Tablet-Steuerungen bedeutet eine spannende Abkehr von standardmäßigen RC-Kontrollgeräten. Das Allerbeste ist aber, dass Benutzer sich nicht mehr mit dem Kauf von zusätzlichen Batterien beschäftigen müssen."

Horizon Fuel Cell Technologies Pte Ltd wurde im Jahr 2003 in Singapur gegründet und unterhält derzeit 5 internationale Tochtergesellschaften. Das Unternehmen versorgt verschiedenste Märkte mit Brennstoffzellenprodukten sowie On-Demand-Lösungen für Wasserstoff. Horizon hat sich zu einem der weltgrößten Großproduzenten von gewerblichen Brennstoffzellenprodukten entwickelt und beliefert neben Kunden aus dem Handel und der Industrie auch Erstausrüster in mehr als 65 Ländern. www.horizonfuelcell.com

