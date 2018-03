"Weltjournal" und "WELTjournal +" am 28. August: "Klonschnitzel und Quallenschwein", "Bienen - Untergang einer Sonnenkönigin"

Wien (OTS) - Unlängst wurde in London der erste Klonburger publikumswirksam verspeist. Das "Weltjournal" - präsentiert von Eugen Freund - erklärt am Mittwoch, dem 28. August 2013, um 22.30 Uhr in ORF 2, warum selbst in Österreich schon das eine oder andere Klonschnitzel auf dem Teller gelandet sein dürfte. Jährlich werden etwa 300.000 bis 400.000 Tonnen Fleisch nach Europa importiert, das aus den Vereinigten Staaten, Kolumbien, Brasilien oder Argentinien stammt. Diese Staaten haben das Klonen bereits erlaubt.

Die anschließende "WELTjournal +"-Dokumentation "Bienen - Untergang einer Sonnenkönigin" beleuchtet um 23.00 Uhr die Vielfältigkeit der Ursachen des Bienensterbens und beobachtet Imkerinnen und Imker in den USA, Australien und Europa.

Weltjournal: Klonschnitzel und Quallenschwein

In den USA ist es gang und gäbe: Besonders leistungsfähige Rinder oder Schweine werden geklont, um so die Zucht möglichst perfekten Viehs zu ermöglichen. Die zuständige "Food And Drug Administration (FDA)" hat bereits 2008 grünes Licht für den Einsatz künstlich reproduzierter Tiere gegeben. So landen Fleisch und Milch der Klon-Nachkommen ohne Deklarierung in den amerikanischen Supermarktregalen und sogar in der EU.

Das "Weltjournal" informiert außerdem über die aktuellsten Entwicklungen in der Wissenschaft: Per Genmanipulation können Lachse um ein Vielfaches schneller wachsen und Hühner gegen die Vogelgrippe resistent gemacht werden. Hausschweine mit Quallengenen leuchten im Dunkeln grün, und man forscht an Moskitos, die keine Malaria mehr übertragen.

WELTjournal +: Bienen - Untergang einer Sonnenkönigin

Ab Dezember 2013 gilt in der EU ein zeitlich befristetes Teilverbot für gewisse Saatgutbeizmittel, sogenannte Neonikotinoide, die Bienenvölker schädigen sollen. Ein kleiner Sieg für den Umweltschutz und eine Atempause für die Bienen? Nicht wirklich, denn immer neue Pestizide werden als Bienen gefährdend erkannt und auch die intensive Landwirtschaft mit ihren Monokulturen, genmanipuliertes Saatgut und die Varroamilbe setzen den Insekten zu.

"Die Honigbiene ist so wichtig, weil sie fast 40 Prozent der Pflanzen, die Teil unserer Nahrung sind, bestäubt. Jeden vierten von zehn Bissen Essen gäbe es nicht, wenn die Bienen nicht ihre Arbeit machen würden", sagt der Nahrungsmittelexperte und Autor Michael Pollan im Interview der "WELTjournal +"-Dokumentation "Bienen -Untergang einer Sonnenkönigin". Der Film zeigt die Vielfältigkeit der Ursachen des Bienensterbens und beobachtet Imker in den USA, Australien und Europa. Die positive Nachricht: Alarmiert durch die Negativ-Schlagzeilen werden weltweit auch immer mehr kleine, aber bedeutende Initiativen zum Schutz der Bienen - wie Biobauernhöfe, Natur- und Dachgärten ins Leben gerufen, die einen Schutzraum für Bienen darstellen.

