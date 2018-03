Obmann Riedlsperger in Alpbach: "Wir Versicherungsmakler sind ein Beruf mit Zukunft"

Österreichische Versicherungsmakler beleuchten die Zukunft ihres Berufsstandes im Rahmen des Expertentreffens beim Forum Alpbach 2013

Alpbach (OTS/PWK595) - Gunther Riedlsperger, Obmann des

Fachverbands der Versicherungsmakler und Berater in Versicherungsangelegenheiten: "Uns Versicherungsmaklern drohen seitens der EU überbordende Regularismen. Mit diesen Entwicklungen und möglichen künftigen Auswirkungen auf unseren Arbeitsalltag müssen wir uns auseinandersetzen. Wie bleiben wir Versicherungsmakler zukunftsfähig? Unsere Veranstaltung in Alpbach bietet hier den idealen Platz für diesbezüglich kritische Diskussionen und kreative Lösungsansätze."

Beim Forum Alpbach 2013 sind die österreichischen Versicherungsmakler bereits zum 8. Mal in Folge mit einer eigenen Veranstaltung während der Rechts- bzw. Wirtschaftsgespräche vertreten. Hochkarätige Vortragende referieren und debattieren zu existenziellen Branchen-Themen.

Im "Dorf der DenkerInnen" diskutierten heuer mit den Vertretern der österreichischen Versicherungsmakler anerkannte Experten wie Uni. Prof. Dr. Stefan Perner (Alpen-Adria Universität Klagenfurt), sowie Dr. Thomas Url (WIFO) und Prof. Karel Van Hulle, der sich als ehemaliges Mitglied der Europäischen Kommission auch intensiv mit der IMD2 auseinandergesetzt hat, über die künftigen wirtschaftlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen für Versicherungsvermittlung bzw. über die für die Versicherungswirtschaft zukunftsweisende Versicherungsvermittlungsrichtlinie (IMD 2).

Versicherungsmakler sind im Sinne des Kunden tätig, und so ist es auch nicht verwunderlich, dass die Zukunft der Makler auch eng mit den kundenschutzpolitischen Entwicklungen zusammenhängt. Dr. Josef Kubitschek vom Verein für Konsumenteninformation, Hon.- Prof. Dr. Irmgard Griss, Leiterin der neuen Schlichtungsstelle für Verbrauchergeschäfte, und der Obmann der österreichischen Versicherungsmakler, Akad. Vkfm. Gunther Riedlsperger, beleuchten diesen Themenschwerpunkt. In einer den ersten Veranstaltungstag abschließenden Podiumsdiskussion werden nochmal die gesamten Umfeldfaktoren für die österreichische Versicherungsvermittlung der Zukunft von den Branchenkennern zusammengefasst.

Während der erste Tag des Expertentreffens der Versicherungsmakler die Entwicklungen und Rahmenbedingungen hinsichtlich Versicherungsvermittlung thematisiert, sollen am zweiten Veranstaltungstag die operativen Aufgaben des Maklers erläutert und somit der praktische Zugang dargestellt werden. DI Gerhart Ebner von Risk Experts als Vertreter eines großen Maklerunternehmens, Mag. Wolfgang Fitsch, Bereichsleiter UNIQA Österreich Versicherungen AG, und Bettina Hesse, Hauptbevollmächtigte der Roland Rechtsschutz-Versicherungs-AG Österreich, beschreiben von der Risikoanalyse, Schadenvermeidung, Schadenabwicklung bis hin zur Mediation als neue Kundenbindung, die Kernaufgaben und geben Tipps zur Fehlervermeidung.

Den Abschluss des 8. Expertentreffens der österreichischen Versicherungsmakler in Alpbach bestreitet schließlich der Vizepräsident des Europäischen Parlaments, Mag. Othmar Karas. Mit seinem Fest-Schlussvortrag werden die zukünftigen Rahmenbedingungen für die Versicherungsvermittlung aus politischer Sicht veranschaulicht.

Gunther Riedlsperger, Obmann des Fachverbands der Versicherungsmakler und Berater in Versicherungsangelegenheiten: "Ich schätze die durchaus auch kontroversen Diskussionen in Alpbach. Bisher konnte ich noch in jedem Jahr neue Fragestellungen, Problem-aber auch Lösungsansätze bzw. Erkenntnisse aus Alpbach mit nach Hause nehmen. Ich bin mir sicher, dass ich auch heuer eine Botschaft mitnehmen kann, die dann lautet: Wir Versicherungsmakler sind ein Beruf mit Zukunft." (JR)

