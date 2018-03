Frauenberger: Queerer Kleinprojektetopf voll ausgeschöpft

Stichwort-Archiv, QWIEN, Planes 10 und Aisthesis erhalten Förderung

Wien (OTS) - Der "Queere Kleinprojektetopf" wurde 2013 zum vierten Mal mit 20.000 Euro dotiert und für Projekte im LesBiSchwulen- und Transgenderbereich voll ausgeschöpft.

Die für Antidiskriminierung zuständige Stadträtin Sandra Frauenberger hat den Topf 2010 eingerichtet und ist auch heuer über die zahlreichen Einreichungen erfreut: "Ich bin von der sehr hohen Qualität der einzelnen Projekte begeistert. Wir haben in Wien hoch qualifizierte und sehr engagierte Vereine, die durch ihren Einsatz für die wichtigen Anliegen von Lesben, Schwulen und Transgenderpersonen unverzichtbare PartnerInnen der Stadt im Kampf gegen Diskriminierungen und für Akzeptanz sind."

Aus den in der zweiten Einreichfrist für das Jahr 2013 eingereichten Projekte wählte der ExpertInnenbeirat unter dem Vorsitz der Wiener Antidiskriminierungsstelle für gleichgeschlechtliche und transgender Lebensweisen (WASt) in seiner Julisitzung vier Projekte aus, die im Schnitt mit Euro 2.500,- gefördert werden. Gefördert wird die künstlerisch-wissenschaftliche Konferenz des Vereins "Planes 10" mit Fokus auf dem überregionalen Austausch verschiedener LGBTIQ Verständnisse, Lebensrealitäten und politischen Situationen. Außerdem erhält die transdisziplinäre Auseinandersetzung mit der Bedeutung feministisch-lesbischer Bewegungsarchive anlässlich des 30-jährigen Bestehens des Archives "Stichwort" eine Förderung. Die Durchführung eines Workshops für von Gewalt betroffene Lesben und Transpersonen mit dem Ziel des Selbstempowerments des Vereins "QWIEN" sowie ein Kurzfilm über die neue Bewegung der "Radical Faeries" in Österreich des Vereins "Aisthesis" werden unterstützt.

"Die Entscheidung fiel dem Beirat auch heuer nicht leicht, denn die eingereichten Projekte waren allesamt engagiert und spannend. Besonders förderwürdig sind für uns im Beirat jedoch Projekte, die aktuelle Diskurse in der LGBT-Community aufgreifen und Themen, die wir als WASt bearbeiten, sinnvoll weiterführen", erläutert Wolfgang Wilhelm von der WASt.

Förderungen für Projekte im Jahr 2014 können vom 1.9. bis 31.10.2013 beantragt werden. Nähere Informationen gibt es unter der Nummer 4000-81449 oder im Internet unter www.queer.wien.at. (Schluss) grs

