Jonny Crowe wird neuer Chief Digital Officer der Ringier Axel Springer Media AG

Am 1. Oktober 2013 übernimmt Jonny Crowe (43) bei der Ringier Axel Springer Media AG die Funktion des Chief Digital Officer (CDO) und damit die Verantwortung für das digitale Portfolio in der gesamten Unternehmensgruppe. Patrick Boos (46), der diese Funktion bei der Ringier Axel Springer Media AG 2010 übernommen hatte, wird der Gruppe bis Ende 2013 weiter als Berater zur Seite stehen.

Jonny Crowe war zuvor für MIH, einem der führenden Investoren im Bereich Internet und Medien in Schwellenmärkten und hundertprozentige Tochter von Naspers [JSE:NPN]) als Chief Operating Officer Europe tätig. Bevor er 2008 zu MIH kam, war er Gründer und Mitgründer mehrerer Start-ups in London. Auch arbeitete Crowe für das US-amerikanischen Technologie- und Gründungszentrum idealab, wo er das Europageschäft aufbaute, und gehörte zu den Gründungsgesellschaftern von Overture Europe (2003 erworben durch Yahoo! Inc.). Seit er MIH im Oktober 2012 verließ, war er als Berater einer Reihe von global agierenden Private-Equity-Gesellschaften und Innovationsschmieden tätig.

"Ringier Axel Springer Media hat in den vergangenen drei Jahren seinen digitalen Anteil deutlich vergrössert und wird in diesem Bereich weiter investieren. Jonny Crowe verfügt über äußerst fundierte Kenntnis und Markterfahrung im Digitalsegment. Er wird das Digitalsegment verantworten und gruppenweit die Digitalisierung der Marken forcieren sowie neue Digitalplattformen und -angebote einführen. Mein grosser Dank gilt Patrick Boos für seinen wertvollen Beitrag als CDO des Joint Ventures in den vergangenen drei Jahren", erklärt Mark Dekan, CEO der Ringier Axel Springer Media AG.

Über die Ringier Axel Springer Media AG

Die Ringier Axel Springer Media AG wurde 2010 von der Schweizer Ringier AG und der deutschen Axel Springer AG gegründet und bündelt die Aktivitäten beider Anteilseigner in Mittel- und Osteuropa. Das Unternehmen ist in den vier Wachstumsmärkten Polen, Tschechien, Slowakei und Serbien mit einem breiten Medienangebot vertreten, zu dem mehr als 130 Online- und gedruckte Produkte gehören. Der Sitz des Unternehmens ist in Zürich und es beschäftigt insgesamt rund 3100 Mitarbeiter.

