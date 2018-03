Für die Radio-Redaktionen: Marken-Ausverkauf per Mausklick: Online-Shoppingclubs boomen auch in Österreich

ÖSTERREICH (OTS) - Sommerschluss-Verkauf das ganze Jahr über. Was bisher nur im Fabriksverkauf möglich war, hat sich mittlerweile seinen Weg ins Internet gebahnt: Sogenannte Online-Shopping-Clubs boomen derzeit auch in Österreich. Wer dabei sein will, muss schnell zuschlagen, denn die extrem vergünstigten Artikel gibt's immer nur für kurze Zeit. Dafür warten Rabatte bis zu minus 70% auf die Schnäppchenjäger.

Wie viele Millionen Österreicher sind bereits auf Shopping-Tour im Internet? Was kaufen sie ein? Und - wie kommt man tagtäglich zu den Markenartikeln zum Schlussverkaufspreis?

Wir sprechen mit Experten aus Wirtschaft und Konsumentenschutz -und mit dem weltweit größten Online-Shopping-Club.

Sprecher: Mag. Daniela Zimmer (AK Konsumentenschützerin) Mag. René Tritscher LL.M. (Wirtschaftskammer Österreich) Silke Lenz (vente-privee.com)

