Sicherheit ist Lebensqualität: Neu aufgelegte Broschüre für SeniorInnen vermittelt Tipps gegen Trickbetrug und Diebstahl

Wien (OTS) - Trotz der jüngsten Tricks der Kriminellen können sich die Wienerinnen und Wiener in ihrer Stadt sicher fühlen. Die Gemeinde, die Polizei, der Weisse Ring und der Fonds Soziales Wien unterstützen sie dabei - unter anderem mit der Broschüre "Sicher in Wien", die dieser Tage in einer erweiterten Neuauflage erscheint. Das 44 Seiten starke Heft richtet sich vor allem an SeniorInnen und enthält viele Tipps zum Schutz vor DiebInnen und BetrügerInnen.

Anhand von Fallgeschichten lernen die LeserInnen Tricks wie den "Neffentrick" kennen - ein Anrufer gibt sich als Neffe oder entfernter Verwandter aus, der in einer Notlage ist - und erfahren, wie sie sich vor ihnen schützen können. "Ältere Menschen sind keine hilflosen Opfer", betont Udo Jesionek, Präsident der Opferschutzorganisation Weisser Ring. "Wir möchten sie dabei unterstützen, sich wirkungsvoll gegen Diebe und Betrüger zur Wehr zu setzen. Sollte dennoch einmal etwas passieren, helfen der Weisse Ring und die Polizei weiter." Die Kontaktdaten finden sich in der Broschüre - auch in Form eines praktischen Stickerbogens mit Tipps und Telefonnummern.

"Mit dem Verbrechen Schritt zu halten, ist nicht immer leicht", erklärt Angelika Rosenberger-Spitzy, SeniorInnenbeauftragte der Stadt Wien, "Kriminelle sind oft sehr kreativ." Deshalb wurde die Broschüre in der Neuauflage um zwei neue Fallgeschichten ergänzt. "Wer weiß, wie Trickbetrüger oder Diebinnen auftreten, ist ihnen mehr als nur eine Nasenlänge voraus", sagt Gesundheits- und Sozialstadträtin Sonja Wehsely. "Ich freue mich deshalb sehr, dass wir mit dieser Broschüre etwas zur Verbrechensvorbeugung tun können."

Die Gratisbroschüre "Sicher in Wien" ist über das FSW-KundInnentelefon 01/24 5 24 bestellbar, täglich von 8:00 bis 20:00 Uhr, auch an Sonn- und Feiertagen. Im Internet finden Sie die Broschüre unter www.fsw.at/broschueren zum kostenlosen Download.

