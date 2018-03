Interessenvertretung der NÖ Familien: Echte Wahlfreiheit für Eltern bei Betreuung von Kleinkindern

Kindeswohl hat Vorrang

St. Pölten (OTS) - Erika Adensamer, Präsidentin der NÖ Familieninteressenvertretung, fordert eine echte Wahlfreiheit der Eltern bei der Betreuung von Kleinkindern bis zweieinhalb Jahren:

Denn, so Adensamer, "laut unserer Familienstudie wollen 90 Prozent der Eltern die ersten 2 1/2 Jahre bei ihren Kindern sein oder bevorzugen Aufsichtspersonen aus der eigenen Familie. Jedoch zwingen Karrieredruck, fehlende oder ungenügende familienfreundliche Maßnahmen am Arbeitsplatz sowie ein fehlendes Bewusstsein bei den politischen EntscheidungsträgerInnen über die Wichtigkeit von familiären Bezugspersonen ganz besonders in den ersten Lebensjahren viele Eltern dazu, ihre Kleinkinder außer Haus in Betreuung zu geben. Es ist daher - auch für eine positive Entwicklung unseres Staates -ein Umdenken dringend notwendig!"

Fremdbetreuung in den 1. zweieinhalb Jahren sollte die Ausnahme bleiben, die Dauer dem Entwicklungsstand des Kindes angepasst sein und in einem Betreuungsverhältnis von maximal 3-4 Kindern pro BetreuerIn stattfinden. "Die hohe Politik ist daher im Interesse unserer Gesellschaft dringend aufgerufen, alles daranzusetzen, dass weitere finanzielle, wirtschaftliche und gesellschaftliche Rahmenbedingungen geschaffen werden, die das Wohl jedes Kindes fördern und den Eltern echte Wahlfreiheit gewährleisten. Vorschläge für die Umsetzung sind von Familienorganisationen bereits immer wieder vorgelegt worden. Jetzt ist die Politik am Zug!", so Adensamer abschließend.

