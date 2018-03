Die 19. China Yiwu International Commodities Fair (Yiwu Fair) findet vom 21. bis 25. Oktober in Yiwu City in der Provinz Zhejiang statt

Yiwu, China (ots/PRNewswire) - Als eine mit offizieller Zustimmung des Staatsrates ausgetragene internationale Messe für allgemeine Handelswaren in China wird die Yiwu Fair sowohl vom Handelsministerium als auch von der Volksregierung der Provinz Zhejiang gesponsert. Sie ist eine von insgesamt drei Exportmessen, die das Handelsministerium veranstaltet, und zudem von der UFI zugelassen. Die 19. Yiwu Fair erstreckt sich über eine Ausstellungsfläche von 150.000 Quadratmetern. Zeitgleich findet überdies die Yiwu Fair Machinery Exhibition statt. Insgesamt sind 7 verschiedene Industrien vertreten, darunter die Bereiche Apparaturen, Elektrogeräte, Verzierungen und Accessoires, Kunst und Handwerk, Haushaltsgeräte, stationäre und Sportprodukte, Unterwäsche sowie Strumpfwaren. E-Commerce- und Handelsservices sind ebenfalls vorhanden und die Messe ist professioneller als jemals zuvor aufgebaut.

Yiwu, wo die 19. Yiwu Fair stattfinden wird, ist eine unglaublich attraktive und freundliche neue Handels- und Messestadt. Yiwu befindet sich im Herzen der Provinz Zhejiang und ist nur 300 Kilometer von Schanghai, der größten Stadt Chinas, entfernt. Wöchentlich werden 8 Hin- und Rückflüge zwischen Yiwu und Hongkong angeboten. Während der Messe werden zudem über 20 Hin- und Rückflüge pro Tag nach Guangzhou stattfinden. Yiwu verfügt über den weltgrößten Großhandelsmarkt für Gebrauchsgüter, der nach Umsatz seit 22 Jahren unter allen gewerblichen Fachmärkten Chinas den 1. Platz belegt. Täglich nehmen bis zu 200.000 Menschen am Marktgeschehen teil. In Yiwu leben über 13.000 aus dem Ausland stammende Menschen. Während der Messe werden im Zuge der Marktausstellung sowie der Yiwu Fair über 1,7 Millionen verschiedene Gebrauchsgüter an 70.000 Ständen und Geschäften ausgestellt.

Nähere Informationen erhalten Sie auf: http://en.yiwufair.com/

