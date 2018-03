Buchen Sie Ihren Herbsturlaub bei über 50 Marriott Vacation Club Resorts weltweit

Orlando, Florida (ots/PRNewswire) - Marriott Vacation Club kündigt ein tolles Angebot für den Herbsturlaub zu einigen der besten Reiseziele der Welt an. Unsere Luxus-Resorts und unser Komfort bieten das perfekte Umfeld zur Erholung, Entspannung und um eine schöne Zeit mit Familie und Freunden zu verbringen. Book now and save 20 percent off leisure rates in über 50 Marriott Vacation Club Resorts für Aufenthalte mit drei Übernachtungen oder mehr vom 3. September - 20. Dezember 2013 und vom 3. November 2013 - 28. März 2014 in den europäischen Resorts der Hotelkette.*

Nehmen Sie sich mit Familie und Freunden eine Auszeit in spektakulären Resorts und an begehrten Urlaubszielen.

-- Vermeiden Sie die Menschenmassen im Sommer und machen Sie Urlaub in Orlando, Florida, der weltweiten Hauptstadt der Themenparks, und genießen Sie dort einige der besten Attraktionen, Shopping-Möglichkeiten und Restaurants während Sie in einem von sieben Marriott Vacation Club resorts [http://www.marriott.com/FallEscapes] übernachten. -- Gleich neben dem Las Vegas Strip bietet Marriott's Grand Chateau luxuriöse Villen und Komfort mit bequemen Zugang zu zahlreichen Möglichkeiten für Entertainment und Restaurants. Schauen Sie im 38. Stock des Resorts vorbei, genießen Sie einen Abend-Cocktail in der SkyBar 38 und bewundern Sie gleichzeitig die unglaublichen Panoramaaussichten des Strip. -- Bailly-Romainvilliers, Frankreich, ist nur eine kurze Zug- bzw. Autofahrt von Paris entfernt, wo Sie Marriott's Village d'Ile-de-France, Ihren French countryside retreat [http://www.marriott.com/FallEscapes] finden können - ganz in der Nähe der Action von Disneyland® Paris. Perfekt für Familien geeignet kombiniert das Resort anspruchsvollen Stil mit bequemen, gut ausgestatteten Stadthäusern und unzähligen Annehmlichkeiten für jeden, u. a. Innen- und Außen-Pools sowie Aussichten, die die 27 Löcher des Golfplatzes von Golf Disneyland® überblicken. -- Südspaniens Costa del Sol ist die Heimat von Marriott's Marbella Beach Resort und Marriott's Playa Andaluza, die luxurious beachfront villas [http://www.marriott.com/FallEscapes] eingebettet am azurblauen Wasser des Mittelmeers bieten.

Die Gäste können all die Bequemlichkeiten wie zu Hause genießen in luxuriösen und großzügigen Studios, Villen mit einem, zwei oder drei Schlafzimmern, die über komplett ausgestattete Küchen, separate Wohn-und Esszimmerbereiche, mehrere Fernseher, privaten Balkon/Patio, Waschmaschine/Trockner und Wi-Fi-Internetzugang verfügen. Resorts mit Drei-Schlafzimmer-Villen können bis zu 10 Gäste beherbergen.

*Allgemeine Geschäftsbedingungende.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@54bd37fb Sieben Tage die Woche bis zum 28.3.2014 gültig. Die Buchung muss bis zum 30.11.2013 für Reisen in die USA und für Reisen in die Karibik und Asien zwischen dem 3.9.2013 und 20.12.2013 erfolgen. Die Buchung muss bis zum 21.2.2014 für Reisen in Europa zwischen dem 3.11.2013 und dem 28.3.2014 erfolgen. Ein Mindestaufenthalt von drei Nächten ist erforderlich. Für dieses Angebot steht eine begrenzte Anzahl von Zimmern zur Verfügung. Steuer wird zusätzlich berechnet. Das Angebot gilt nicht für Gruppen von 10 oder mehr Zimmern. Das Angebot kann nicht mit anderen Werbeangeboten kombiniert werden. Möglicherweise gelten bestimme Ausschlusszeiten. Vorherige Reservierung ist erforderlich. Es können weitere Beschränkungen gelten. Die Preise verstehen sich pro Zimmer, pro Nacht und basieren auf der Verfügbarkeit zum Zeitpunkt der Reservierung.

Über Marriott Vacation Clubde.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@52a66b33 Marriott Vacation Club ist ein globaler Branchenführer im Bereich der Ferien-Eigentumsanlagen mit über 417.000 Eigentümern, einem vielseitigen Portfolio von 54 Resorts und mehr als 11.800 Timesharing-Villen in allen Teilen der USA, der Karibik, Europas und Asiens. Weitere Einzelheiten finden Sie unter www.marriottvacationclub.eu. Folgen Sie uns auf Twitter unter www.twitter.com/MarriottVacClub

Rückfragen & Kontakt:

KONTAKT: James Woelbern, Marriott Vacation Club, +1-407-513-6969

/ james.woelbern @ vacationclub.com