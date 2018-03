Einladung zum Pressetermin: "ABC Bär" - vom ORF in die Schulen

Bildungsministerin Schmied, Star-Autor Brezina und ORF-Unterhaltungschef Böhm präsentieren DVD zur Leseförderung.

Wien (OTS) - Ein Jahr nach dem erfolgreichen TV-Start von Thomas C. Brezinas neuer Serie "ABC Bär" für das ORF-Kinderprogramm "okidoki" versenden ORF und BMUKK mehr als 4.000 DVDs an österreichische Volksschulen.

Die lustigen Buchstabenspiele und Lieder aus der "okidoki"-Serie können optimal in den Unterricht eingebunden werden.

Die DVD wird präsentiert von Unterrichtsministerin Dr. Claudia Schmied, ORF-Unterhaltungschef Edgar Böhm, Thomas C. Brezina und dem "ABC Bär" höchstpersönlich.

Termin:Donnerstag, 29. August 2013,

Uhrzeit: 9.00 Uhr

Ort: Blauer Salon, BMUKK

Minoritenplatz 5

1014 Wien

