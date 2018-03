NR Hörl: "Grüne Frontalattacke auf Tiroler Wirtschaft!"

Wien (OTS) - "Dieser Grüner 100er ist ohne vorherige Zusage der EU, den Transit von Müll & Co zu verbieten, eine gefährliche Drohung und ein feiger Kniefall vor Brüssel!" Mit Klartext reagiert NR Franz Hörl auf die gestrigen Aussagen von LHStv. Felipe zu Tempo 100 und vor allem zum Plan, künftig Fahrverbote für LKWs der Euro-Kategorien 3 und 4 umsetzen zu wollen. "Diese Ohrfeige landet wieder einmal direkt im Gesicht der Tiroler Wirtschaft", so Hörl. Besonders die Tiroler Unternehmen im Nahverkehr wären die Hauptbetroffenen einer solchen Maßnahme. "Doch die Grünen waren eben noch nie dafür bekannt, sich für die heimischen Arbeitgeber einzusetzen. Dieses wahre Gesicht zeigen sie nun einmal mehr", so Hörl. Der Nationalratsabgeordnete hofft, dass diese mutwillige Attacke noch abgewendet wird. "Es braucht mehr Umweltschutz mit Hausverstand! Der Schutz darf nicht immer nur auf Kosten der hier lebenden Bevölkerung gehen, denn ohne funktionierende Wirtschaft uns Jobs im Land können wir uns von unseren grünen Tälern bald auch nichts mehr kaufen", so Hörl, der darauf verweist, dass zum Beispiel Müll- und Kühl-LKWs, Spezialkräne, Kanalräum- und -kamerafahrzeuge sehr teuer in Anschaffung und Betrieb sind, zugleich aber nur sehr eingeschränkt im Einsatz sind. "Eine Aufrüstung würde nicht nur für Unternehmen eine enorme Investition bedeuten, sondern in Folge auch die Kosten für die Konsumenten erhöhen. Da schießt man wieder einmal klar am Ziel vorbei!"

Dies sorgt bei Hörl ebenso für Kopfschütteln wie der gestern aus heiterem Himmel angekündigte 100er. "Ohne vorherige Zusage seitens der EU, dass dann ein sektorales Fahrverbot duchgeht, ist eine solch vorauseilender Schritt klar abzulehnen", so Hörl.

