Technikethik / Themenservice des J. B. Metzler Verlags

Stuttgart (ots) -

Zu einem aktuellen Thema in Politik, Wissenschaft und Gesellschaft Zentrale Begriffe und ethisch-philosophische Grundlagen Wie sieht die Zukunft aus? Mit einem Beitrag zur Technikfolgenabschätzung

Der wissenschaftlich-technische Fortschritt bringt in vielen Bereichen neue Anforderungen an die ethische Urteilsbildung mit sich:

In Technikfeldern wie z.B. Kernenergie, Gentechnik, Internet und Nanotechnologie kommt es zu kontrovers diskutierten Fragen nach der ethischen Beurteilung und ihren Kriterien.

Zentrale Aufgabe der Technikethik ist es, die normativen Hintergründe von Technikbeurteilungen und Technikentscheidungen nach Maßstäben rationaler Argumentation zu rekonstruieren, um auf diese Weise zu ethisch reflektierten und verantwortbaren Entscheidungen beizutragen.

Das Handbuch Technikethik klärt die zentralen Grundbegriffe wie Risiko, Sicherheit, Fortschritt und Verantwortung und stellt die ethisch-philosophischen Grundlagen der Technikethik dar. Ein zentraler Teil präsentiert verschiedene Technikfelder, in denen sich ethische Fragen stellen und Debatten geführt werden (z.B. Energieerzeugung, Medizintechnik, Militärtechnik, Neurotechnik oder Raumfahrt).

Ein Schlussteil widmet sich der der Technikfolgenabschätzung bzw. der politischen Praxis und ihren Einflussmöglichkeiten.

Quelle: Armin Grunwald (Hrsg.), Handbuch Technikethik Unter Mitarbeit von Melanie Simonidis-Puschmann VI, 435 S., 13 s/w Abb., Gebunden, Preis: EUR 79,95, inkl. Mwst., zzgl. Versandkosten ISBN: 978-3-476-02443-5

Rückfragen & Kontakt:

J. B. Metzler Verlag

Joachim Bader

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

E-Mail: bader @ metzlerverlag.de

Telefon: 0711 / 2194 - 112