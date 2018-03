Ökosoziales Forum legt 1. Nachhaltigkeitsbericht für heimische Land- und Forstwirtschaft vor

Pernkopf: Sehr gute Nachhaltigkeits-Noten für Österreichs Landwirtschaft - Kritik für Billigimporte aus Drittstaaten

Wien (OTS) - "Österreichs Landwirtschaft liegt in Bezug auf nachhaltiges Wirtschaften im internationalen Spitzenfeld. Der Nachhaltigkeitsbericht zeigt deutlich, dass der Landwirtschaft sehr gute Noten auszustellen sind. Wir haben einen steigenden Output - und das bei steigender Umweltqualität", stellte heute Stephan Pernkopf, Präsident des Ökosozialen Forums, anlässlich der Präsentation des 1. Nachhaltigkeitsbericht für die Land- und Forstwirtschaft in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem Studienautor und WIFO-Experten Franz Sinabell fest.

"Der Nachhaltigkeitsbericht zeigt klar: Unsere Landwirtschaft ist zwar kleinstrukturiert, aber produktionsstark und besonders umweltschonend. Durch sinkende Treibhausgasemissionen, deutliche Reduktionen beim Einsatz von Pflanzenschutzmitteln, einer besonders hohen Anzahl an Biobetrieben und einer große Waldausstattung nimmt die österreichische Land- und Forstwirtschaft eine internationale Top-Position ein", freut sich Pernkopf.

Dabei weist Franz Sinabell, der wissenschaftliche Leiter der Nachhaltigkeits-Studie, auf die Notwendigkeit moderner Techniken und die hohe Innovationsbereitschaft der österreichischen Landwirtschaft hin: "Nachhaltige und umweltfreundliche Entwicklung in der Landwirtschaft wird nicht durch die Abkehr von technologischen Entwicklungen und die Rückkehr zu veralteten Praktiken erreicht, sondern im Gegenteil durch kontinuierliche Verbesserung bestehender Systeme, Investitionen in Humankapital und technische Innovationen." Ohne moderne Pflanzenschutzmittel etwa wären die Hektarerträge im Schnitt um rund 30 Prozent geringer.

Heimische Landwirtschaft emittiert besonders wenige Treibhausgase

Wie aus der Studie hervorgeht, emittiert die heimische Landwirtschaft im internationalen Vergleich besonders wenige Treibhausgase, insbesondere bezogen auf die Bruttowertschöpfung haben die Emissionen in den letzten zehn Jahren um etwa 25 Prozent abgenommen. Die österreichischen Emissionen liegen damit um rund 30 Prozent unter dem EU-Schnitt, während in Deutschland doppelt so viel und in Irland gleich viermal so viel emittiert wird! Auch die Wirkstoffmengen bei Pflanzenschutzmittel sind in den letzten 20 Jahren um 30 Prozent deutlich zurückgegangen.

Österreichs Wald wächst

Österreich zählt zu den waldreichsten Ländern Europas, die Waldfläche nimmt mit jährlich zwei Prozent weiter zu. Mehr als 16 Prozent der Waldfläche werden nicht bewirtschaftet, sondern sind Naturschutzgebiete oder dienen als Schutzwald. "Das bedeutet Nachhaltigkeit pur", betonte Pernkopf. Auch der Anbau biologisch bewirtschafteter Flächen ist deutlich im Vormarsch. Österreich liegt hier bereits auf Platz drei im Ländervergleich, nur mehr im Kleinstaat Liechtenstein (29,3 Prozent) und auf den Falkland Inseln (35,9 Prozent) ist der Anteil höher.

Jung und immer stärker weiblich

Auch in wirtschaftlicher Hinsicht konnte sich die heimische Landwirtschaft im EU Vergleich um drei Positionen verbessern. In den letzten zehn Jahren hat das reale Einkommen je Arbeitskraft um knapp 19 Prozent zugenommen, dabei werden bereits sieben Prozent des Umsatzes mit Aktivitäten wie Urlaub am Bauernhof oder Maschinendienstleistungen erzielt. Dabei dominiert in der heimischen landwirtschaftlichen Branche nach wie vor klar der Familienbetrieb. Im Vergleich zu anderen Ländern hat Österreich auch den höchsten Anteil an unter 35-jährigen in dieser Branche, mehr als 30 Prozent der Betriebsleiterinnen und Betriebsleiter sind bereits Frauen.

Aufholbedarf bei Ausbildung und Sicherheit

"Wo wir noch besser werden können und wollen, sind die Bereiche Ausbildung und Sicherheit", betonte Pernkopf. Fast die Hälfte aller Hofleiter und Hofleiterinnen hat eine spezifische landwirtschaftliche Ausbildung. Österreich liegt damit zwar deutlich über dem EU-Durchschnitt, aber noch klar hinter den Spitzenreitern aus den Niederlanden und der Schweiz. Zudem passiert rund ein Drittel aller österreichischen Arbeitsunfälle in der Land- und Forstwirtschaft.

Billigimporte höhlen Umwelt- und Tierschutzstandards aus

Im Zuge der Präsentation macht Pernkopf auch klar: "Millionen Euro an öffentlichen Geldern von internationalen Finanzinstitutionen fließen in den Aufbau von Nutztierhaltebetriebe außerhalb der Europäischen Union, etwa für ukrainische Geflügel-Farmen und chinesische Schweine-Produktionsfirmen. Während die österreichische Landwirtschaft mit den höchsten Umwelt- und Tierschutzstandards produziert, höhlen Billigimporte aus Drittstaaten diese Standards aus und gefährden unsere bäuerliche Landwirtschaft. Ich bin daher klar gegen den Import von Produkten aus Drittstaaten in die Europäische Union, wenn diese nicht den EU-Tierschutzstandards entsprechen."

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Annette Weber

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Ökosoziales Forum Österreich

Herrengasse 13, 1010 Wien

Tel: +43/1/253 63 50-17

Mobil: +43/676/3188901

E-Mail: weber @ oekosozial.at