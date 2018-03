Feierliche Übergabe der denkmalgeschützten Wohnhausanlage "Tschechenring, Felixdorf (NÖ)

Wien (OTS) - Die Erhaltung denkmalschützerisch wertvoller Gebäude und ihre Adaption auf einen modernen, den ökologischen Bedingungen entsprechenden Standard, gehört zu den großen Herausforderungen. Mit der Sanierung der unter Denkmalschutz stehenden Arbeitersiedlung "Tschechenring" in Felixdorf (NÖ), Fabrikgasse 5 - 9, Arbeitergasse 10 - 14, Baugasse 1 - 3, hat die "Wien-Süd" ein Musterprojekt realisiert, in dem nicht nur das erste unter Denkmalschutz stehende Haus in Niederösterreich zu einem Niedrigenergiehaus umgebaut wurde, sondern in das Ensemble aus 5 Gebäuden insgesamt 54 Wohnungen eingebaut werden konnten. Gemeinsam mit dem Architekten, Bmst. DI (FH) Günther Spielmann, wurden bei der Realisierung dieses Projekts daher auch überwiegend ökologische Baustoffe verwendet. Großes Augenmerk wurde auf die hochwertige Ausstattung und die Schaffung großzügiger Grünräume gelegt und so der Erhalt der im Volksmund als "Tschechenring" bekannten Arbeitersiedlung gesichert.

Diese Siedlung entstand in den Jahren 1869 bis 1895, nach den Plänen Carl Tietz und Franz Sommerleitner und diente als Wohnraum für die ArbeiterInnen der ehemaligen "Felixdorfer Weberei und Appretur".

Die Anlage besteht aus freistehenden, eingeschossigen, mit Dreieckgiebeln überfangenen Risaliten und einer Gliederung aus plastisch über den Verputz gelegtem Ziegeldekor. Der hohe Aufwand dieser Sanierungsarbeiten zeigt sich auch darin, dass eine Gesamtentkernung der bestehenden Außenhülle vorgenommen wurde, aufwändige Mauertrockenlegungsarbeiten durchgeführt wurden und die ausgezeichnete Dämmung mit innen liegenden Calcium-Silikat-Platten erzielt werden konnte. Die Gesamtbaukosten belaufen sich auf über 8 Millionen Euro.

Die "Wien-Süd" lädt - auch im Namen der Gemeinde Felixdorf - alle Vertreter der Medien herzlich zur feierlichen Übergabe des "Tschechenrings" ein.

Ort des Festakts: 2603 Felixdorf, Baugasse 1 - 3

Zeit: Montag, 2. September 2013, 15:00 Uhr

Rückfragen & Kontakt:

Dr. Friedrich Klocker, Tel. 01 86695-216,

E-Mail: f.klocker @ wiensued.at