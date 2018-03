Berlinerin gewinnt WALDschreiber-Stipendium

WALDschreiber-Stipendium von WALD-Magazin und Österreichischen Bundesforsten zum dritten Mal vergeben - Waldschreiberin Lara Sielmann verbringt zwei Monate auf ÖBf-Hütte in der Steiermark

Wien/Purkersdorf (OTS) - Zum dritten Mal haben das Magazin WALD und die Österreichischen Bundesforste (ÖBf) das WALDschreiber-Literaturstipendium vergeben. Das diesjährige Stipendium geht an die junge Autorin Lara Sielmann (25) aus Berlin. Ihr Text setzte sich bei der Fachjury bestehend aus Michael Stavaric, Lisa Danulat und dem Vorjahres-Stipendiaten Chris Michalski gegen mehr als 120 Einsendungen aus dem gesamten deutschen Sprachraum durch. Sielmann wird nun zwei Monate in einer Waldhütte der Österreichischen Bundesforste im steirischen Gusswerk im Mariazeller Land an der Grenze zwischen Steiermark und Niederösterreich verbringen und an ihrem neuen Erzählprojekt schreiben. Ein Auszug aus ihren Texten wird in der am 26. September erscheinenden Herbst-Ausgabe des WALD-Magazins veröffentlicht. "Wir freuen uns, gemeinsam mit den Österreichischen Bundesforsten wieder einen Beitrag zur Literaturförderung leisten zu können", so WALD-Herausgeber Markus Huber. ÖBf-Vorstand Georg Erlacher freut sich über die erste Waldschreiberin: "Unsere Wälder sind nicht nur eine wertvolle Rohstoffquelle und bieten unverzichtbaren Lebens- und Erholungsraum für Mensch und Tier - die Natur ist auch eine einzigartige Quelle der Inspiration. Ihre Ruhe verleiht schöpferische Kraft."

Schreiben im Wald

Das WALDschreiber-Literaturstipendium wurde erstmals im Internationalen Jahr des Waldes 2011 von den Österreichischen Bundesforsten und dem WALD-Magazin ins Leben gerufen. Seitdem bewerben sich jedes Jahr dutzende Kreativschaffende für ein Stipendium, das zwei Monate freien Aufenthalt in einer Waldhütte der Österreichischen Bundesforste ermöglicht. Zudem wird das Stipendium mit einer monatlichen Zuwendung von 1.500 Euro unterstützt. Der erste Waldschreiber und bereits mehrfach ausgezeichnete Autor Erich Wimmer verbrachte zwei Monate schreibend in einer Almhütte in Salzburg bei Neukirchen am Großvenediger nahe dem Nationalpark Hohe Tauern. 2012 ging der Lyriker Chris Michalski seinem literarischen Schaffen in einer ÖBf-Hütte am Gosaukamm in Oberösterreich nach. Mit Lara Sielmann wird nun erstmals eine Waldschreiberin in der Steiermark ihren literarischen Aufenthalt verbringen und im Wald schreiben.

Pressefotos unter www.bundesforste.at

Rückfragen & Kontakt:

Wald-Magazin

Markus Huber

Tel. 01-236 05 44

E-Mail redaktion @ waldmagazin.at



Österreichische Bundesforste

Pia Buchner, Pressesprecherin

Tel. 02231-600-2120

E-Mail pia.buchner @ bundesforste.at