"Volkshilfe Schulstartaktion" startet in Ostösterreich

Unter dem Motto "Große Hilfe für unsere Kinder" unterstützt die Volkshilfe gemeinsam mit LIBRO benachteiligte Familien zum Schulstart.

Wien (OTS) - "Gerade zu Schulbeginn wenden sich viele alleinerziehende Mütter, Väter und Familien mit vielen Kindern an uns, weil sie Hilfe benötigen. Da der Schulanfang bis zu 300 Euro kosten kann, geraten viele Familien rasch an die Grenzen ihrer finanziellen Möglichkeiten", sagt Volkshilfe Bundesgeschäftsführer Erich Fenninger anlässlich des Starts der "Volkshilfe Schulstartaktion".

Rechtzeitig zu Schulbeginn ruft die Volkshilfe zum drittenmal die österreichweite "Volkshilfe Schulstartaktion" ins Leben. "Wir helfen Familien mit Gutscheinen für dringend benötigte Schulartikel", erklärt Fenninger. Unterstützt werden Familien, deren Einkommen unter der Armutsgefährdungsschwelle von 1.066 Euro/Monat liegt.

Auch die Handelskette LIBRO zeigt soziales Engagement: "Uns als Nummer 1 bei Schule ist es ein besonderes Anliegen, dass Eltern in schwierigen finanziellen Situationen ihren Kindern einen möglichst unbeschwerten Schulstart ermöglichen können", so Christian Welles, LIBRO Geschäftsführer. "Deshalb gibt es pünktlich zum Schulbeginn in allen Filialen eine spezielle Tragtasche zu kaufen. Pro verkaufter Tasche spendet LIBRO 10 Cent an die Volkshilfe, die mit ihrer Schulstartaktion einen wichtigen Beitrag dazu leistet, bedürftige Familien mit schulpflichtigen Kindern zu unterstützen."

Sie brauchen Hilfe?

Die "Volkshilfe Schulstartaktion" startet in Ostösterreich zeitgleich mit dem Schulstart am 2. September im Burgenland, in Niederösterreich und in Wien. Unterstützung kann mittels Antragsformular (www.volkshilfe.at/schulstartaktion oder 01 408 62 09) bei den Volkshilfe Landesorganisationen beantragt werden.

In Wien werden die Gutscheine in der ersten Schulwoche in allen 23 Bezirksorganisationen erhältlich sein. Alle Standorte der Wiener Bezirksorganisation sind unter www.volkshilfe-wien.at/standorte verfügbar oder telefonisch unter 01/360 64-78. Ihr Kind wächst bis zum Schulstart aus allen Kleidungsstücken? In den acht Volkshilfe Shops können Sie getragene, aber gut erhaltene Kleidung zu sehr günstigen Preisen erwerben: www.volkshilfe-wien.at/secondhand.

In Niederösterreich können sich Betroffene an die folgenden Bezirksorganisationen wenden: Volkshilfe Amstetten, Volkshilfe Baden, Volkshilfe Bruck, Volkshilfe Gmünd, Volkshilfe Horn, Volkshilfe Korneuburg, Volkshilfe Krems, Volkshilfe Mödling, Volkshilfe Wiener Neudorf, Volkshilfe Schwechat, Volkshilfe Wiener Neustadt. Alle Termine sind unter www.noe-volkshilfe.at/news?iD=67 einsehbar.

Im Burgenland unterstützt die "Volkshilfe Schulstartaktion" Kinder und Eltern, die von der mobilen Familienintensivbetreuung der Volkshilfe Burgenland betreut werden.

In Westösterreich läuft die "Volkshilfe Schulstartaktion" rechtzeitig zum Schulbeginn in der zweiten Septemberwoche an. Die Volkshilfe Tirol organisiert Straßenaktionen in Innsbruck und Wörgl. In Kärnten, Oberösterreich, Salzburg und der Steiermark werden die Gutscheine über die Volkshilfe Landesorganisationen verteilt. Alle aktuellen Infos und Termine unter

www.volkshilfe.at/schulstartaktion.

Sie möchten helfen?

Die Volkshilfe sammelt Spenden für armutsbetroffene Kinder und Jugendliche in Österreich. Wenn Kinder in Armut aufwachsen müssen, sind sie gezwungen, mit Entbehrungen zu leben. Helfen Sie uns helfen! Ihre Spende ist steuerlich absetzbar.

Spendenkonto BIC OPSKATWW IBAN AT77 6000 0000 0174 0400 Kennwort "Schulstart" Online Spenden: www.volkshilfe.at/onlinespenden SMS-Spenden: 0676 800 70 80

