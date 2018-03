Hundstorfer: Auszahlungen an ehemalige Dayli- und Alpinemitarbeiter starten heute

IEF wird trotz Großinsolvenzen ausgeglichen bilanzieren - keine Kreditaufnahme notwendig

Wien (OTS/BMASK) - Erfreut zeigt sich Sozialminister Rudolf Hundstorfer, dass mit heutigem Tage die Auszahlungen der laufenden Entgelte an die 3.374 ehemaligen Dayli-Mitarbeiterinnen durch den Insolvenzentgeltfonds (IEF) begonnen werden. Ab Donnerstag erhalten ebenfalls 1.500 ehemalige Alpine-Mitarbeiter ihre ausstehenden Löhne aus Mitteln des IEF. Die restlichen 3.400 Alpine-Mitarbeiter werden ihr Geld kommende Woche erhalten, versicherte der Sozialminister. Diese gestaffelte Auszahlung sei durch die kompliziertere Abrechnung bei den Alpinemitarbeitern erklärbar. Kündigungs- und Abfertigungsansprüche werden in den nächsten Wochen beglichen.****

In dieser ersten Tranche werden an die ehemaligen Dayli-Mitarbeiterinnen 5,8 Millionen Euro und an die ehemaligen Alpine-Mitarbeiter 17 Millionen Euro an ausstehenden Löhnen und Gehältern ausbezahlt. Insgesamt schlagen sich die Ansprüche der Alpine-Mitarbeiter mit 71,8 Mio. Euro und die Ansprüche der Dayli-Mitarbeiterinnen mit 34,7 Mio. Euro zu Buche. "Trotz dieser hohen Summen wird der IEF heuer ausgeglichen bilanzieren ", unterstrich Hundstorfer. Der IEF müsse daher keinen Kredit aufnehmen, er könne die Ansprüche aus den laufenden Einnahmen und aus Rücklagen finanzieren. "Wir haben heuer eine sehr gute Beschäftigungslage mit einem deutlichen Zuwachs gegenüber den Vorjahren. Daher sind auch die Beiträge gestiegen, da 0,55 Prozent der Lohnsumme pro Arbeitnehmer als IEF-Beitrag eingezahlt werden. Am Beispiel des heurigen Jahres sieht man, dass es keinen Spielraum für eine Senkung des IEF-Beitrages gibt", verdeutlichte der Minister.

Gleichzeitig freute sich Hundstorfer über die Vermittlungsquote von ehemaligen Alpinemitarbeitern. Mit dem Stichtag 10. August hatten bereits 3.612 von 4.835 - das sind 74,7 Prozent - der ehemaligen Beschäftigten der Alpine ein neues Beschäftigungsverhältnis. Bei den Dayli-Mitarbeiterinnen gestaltet sich die Vermittlung etwas schwieriger, es würden auch noch keine Zahlen vorliegen. Der Minister verwies auf die Insolvenzstiftungen, die den ehemaligen Mitarbeitern beider Unternehmen offen stehen, falls sie nicht rasch eine neue Arbeit finden. (Schluss)

