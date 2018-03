ASFINAG: Umweltgutachten zur A 26 Linzer Autobahn wird mit 30. August 2013 aufgelegt

Linz (OTS) - Die geplante A 26 Linzer Autobahn ("Westring") entlastet Linz vom Verkehr und stärkt den Wirtschaftsstandort. Davon profitieren die Linzerinnen und Linzer ebenso wie die vielen Pendler aus dem Umland. Ab 30. August 2013 wird nun das Umwelt-Gutachten zur A 26 öffentlich aufgelegt.

"Die Fertigstellung des Umwelt-Gutachtens ist ein Meilenstein für die A 26 und läutet das Finale des laufenden Verfahrens zur Umweltverträglichkeits-Prüfung ein", betonen ASFINAG Vorstand Alois Schedl und Oberösterreichs Landeshauptmann-Stellvertreter Franz Hiesl, "das Gutachten fasst konkret zusammen, unter welchen Auflagen die A 26 gebaut werden kann."

Viele Bürgerinnen und Bürger haben bislang Einblick in die Projektunterlagen genommen und eine Stellungnahme abgegeben. So wurden bereits fast 3.000 Stellungnahmen von unabhängigen Experten geprüft. Diese sind im Umweltverträglichkeits-Gutachten berücksichtigt.

Nun besteht für vier Wochen die Möglichkeit - unter anderem beim Magistrat der Stadt Linz (Anlagen- und Bauamt, Neues Rathaus) und im Gemeindeamt Puchenau während der Amtszeiten - in dieses Einsicht zu nehmen. Eine Gelegenheit für alle Beteiligten, sich zu informieren, wie die Stellungnahmen beantwortet wurden und wie die mit der Prüfung betrauten unabhängigen Sachverständigen und Experten das Projekt beurteilen. Anschließend findet am 30. September, sowie am 1., 3. und 4. Oktober die sogenannte mündliche Verhandlung im Palais Kaufmännischer Verein in Linz statt: Alle, die sich zum Projekt A 26 via Stellungnahme geäußert haben, können dort etwaige noch offene Fragen mit den Prüf-Experten besprechen. Am Ende der Umweltprüfung steht ein Bescheid der Behörde - einem umweltgerechten Bau und Betrieb der neuen Entlastungsstrecke steht dann nichts mehr im Weg.

Die A 26 bringt mehr Lebensqualität

Mit der A 26 - geplanter Baustart 2015 mit der vierten Linzer Donaubrücke - realisiert die ASFINAG eine leistungsfähige Straße zwischen der A 7 Mühlkreis Autobahn beim Knoten Hummelhof und der B 127 Rohrbacherstraße. Die neue Strecke bringt um acht Prozent weniger Verkehrsaufkommen im Stadtgebiet. Davon profitieren die Linzerinnen und Linzer - schneller ans Ziel kommen auch die Pendler aus dem westlichen Mühlviertel: ihre Arbeitswege werden kürzer.

Die Zahlen sprechen für sich: ohne A 26 würden 2030 rund 62.200 Fahrzeuge täglich über die Nibelungenbrücke rollen. Mit ihr wird diese Zahl auf 38.800 abnehmen: eine Entlastung von 38 Prozent! Auf der Rudolfstraße wird der Verkehr von 35.100 Fahrzeugen auf 20.100 -das heißt um 43 Prozent reduziert. Um fast 60 Prozent nimmt der Verkehr auf der Waldeggstraße ab: 2030 werden dann nur 23.600 Autos diese Straße passieren.

Die A 26 verläuft zum größten Teil im Tunnel - das heißt weniger Lärm- und Umweltbelastung und mehr Lebensqualität. Die Reduktion von Lärm- und Schadstoffbelastungen werden vor allem entlang der B 139 im Bereich der Waldeggstraße bis zum Römerbergtunnel deutlich spürbar.

