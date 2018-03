AK Preismonitor: Das kostet der Schulstart für Erstklassler 1

AK stellte große Preisunterschiede fest - Preise im Vergleich zum Vorjahr nur geringfügig gestiegen

Wien (OTS) - Für viele ist es das erste Mal - sie müssen die Schulbank drücken. Für ein Schulstart-Paket (21 preiswerteste Produkte) müssen Eltern heuer durchschnittlich mit rund 138 Euro im Fachhandel und rund 97 Euro bei Handelsketten rechnen. Wer nicht Marken sucht, sondern einfach günstig einkaufen muss, soll unbedingt die Preise vergleichen - denn die Unterschiede sind enorm. Das zeigt ein aktueller AK Preismonitor für ein Startpaket mit 21 preiswertesten Schulprodukten für Erstklassler in neun Fachgeschäften und fünf Handelsketten in Wien.

"Die Preise für ein Startpaket reichen im Fachhandel von knapp 51 bis 248 Euro, wenn die Eltern das im jeweiligen Geschäft jeweils preiswerteste Produkt wählen", sagt AK Konsumentenschützerin Manuela Delapina. "Der Preisunterschied beträgt also bis zum Fünffachen." Der AK Warenkorb besteht aus 21 notwendigen Utensilien, etwa Schultasche, Radierer, Buntstifte und Hefte. Das Startpaket nur aus umweltfreundlichen Produkten kostet im Papier-Fachhandel zwischen 90 und 350 Euro (im Schnitt 209 Euro).

Bei Handelsketten ist das Startpaket zwischen fast 60 bis fast 165 Euro erhältlich. "Allerdings bekommt man nicht alles in einem Geschäft zum günstigsten Preis", weiß Delapina. "Eltern müssen - so wie auch bei den Fachgeschäften - mehrere Handelsketten aufsuchen, um die Produkte des Startpaketes um insgesamt 60 Euro zu bekommen."

Bei den Produkten sind die Preisunterschiede zwischen den einzelnen untersuchten Geschäften enorm. Den größten Preisunterschied fanden die AK Konsumentenschützer bei einem Borstenpinsel-Set (sechs Stück, verschiedene Stärken): Es kostet von 54 Cent bis acht Euro.

Im Vergleich zum Vorjahr sind die Preise für das Schulstart-Paket nur leicht angestiegen (plus ein Prozent). Die umweltfreundlichen Produkte wurden geringfügig billiger (minus 0,7 Prozent).

Zum AK Preismonitor: Die AK hat im August die Preise für 21 Schulutensilien für Erstklassler überprüft. Die AK hat in jedem Geschäft das Startpaket in der jeweils günstigsten Variante und -wenn erhältlich - in der günstigsten umweltfreundlichen Variante in neun Papier-Fachgeschäften und fünf Handelsketten in Wien erhoben. Unter die Lupe genommen hat die AK etwa Schultaschen, Blei- und Buntstifte, Radierer, Zeichenblöcke und Hefte.

SERVICE: Den AK Preismonitor "Schulanfang - Startpaket für Erstklassler in Wien" finden Sie unter wien.arbeiterkammer.at.

