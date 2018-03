AVISO: Film- und Fototermin mit Bundesminister Gerald Klug am 28. August, 14:00 Uhr in Horn

Sofortmaßnahme "Sportausbildung und Sport mit Bundesheer-LeistungssportlerInnen" startet

Wien (OTS/BMLVS) - Am Mittwoch, den 28. August 2013 um 14:00 Uhr besuchen Verteidigungsminister Gerald Klug und der stellvertretende Generalstabschef Generalmajor Bernhard Bair die Hindernisbahn in der Radetzky-Kaserne in Horn. Dort werden bereits die Pläne für die Eingliederung von mehr Sport in den Grundwehrdienst umgesetzt. Grundwehrdiener absolvieren erstmals gemeinsam mit Leistungssportlern aus dem Heeressportzentrum ein Trainingsprogramm auf der Hindernisbahn.

Neben "Umgangsformen verbessern", "Erste Reduktion von Funktionssoldaten" und "Betreuung von Soldaten verbessern" ist die Sportausbildung mit Heeressportlern eine jener Sofortmaßnahmen, die nun im Bundesheer umgesetzt werden.

Beim Pionierbataillon 3 in Horn erfolgt am Mittwoch eine erstmalige Einbindung von Heeres-Leistungssportlern in die Sportausbildung von Rekruten. Konkret sollen im Zuge des Reformpunktes drei Bestandsaufnahmen des körperlichen und gesundheitlichen Zustands der Wehrpflichtigen erfolgen: Erstmalig bei der Stellung, ein zweites Mal bei Antritt des Grundwehrdienstes und ein abschließender "Leistungscheck" vor der Abrüstung. Weiters sind ein abwechslungsreicheres Sportprogramm, auch unter Einbindung von SpitzensportlerInnen, sowie ein wöchentlicher "Sportnachmittag" vorgesehen.

MedienvertreterInnen sind herzlich eingeladen, an diesem Termin teilzunehmen.

Film- und Fototermin mit Bundesminister Gerald Klug am 28. August,

14:00 Uhr in Horn



Sofortmaßnahme "Sportausbildung und Sport mit

Bundesheer-LeistungssportlerInnen" startet



Datum: 28.8.2013, um 14:00 Uhr



Ort:

Radetzky-Kaserne

Riedenburgstraße 38, 3580 Horn



Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport

Andreas Strobl

Kabinett des Bundesministers

Tel.: 050201-1020145

andreas.strobl @ bmlvs.gv.at



oder



Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport

Kommunikation / Presse

Tel.: +43 664-622-1005

presse @ bmlvs.gv.at

http://www.bundesheer.at