KONSUMENT: Amalgamberatung im Ausland - 6 Praxen im Test

Geprüfte Zahnärzte beraten bestenfalls "durchschnittlich"

Wien (OTS/VKI) - Amalgam ist als Füllmaterial bei Karies umstritten, da es unter anderem Quecksilber enthält. Bereits im vergangenen Jahr (KONSUMENT 4/2012) prüfte der Verein für Konsumenteninformation (VKI), wie gut österreichische Zahnärzte zum Thema Amalgamtausch bzw. -sanierung beraten und zeigte Diagnosemängel sowie den Trend zum unnötigen Austausch intakter Füllungen auf.

Doch auch bei Zahnarztpraxen im Ausland lässt die Beratung zu wünschen übrig, wie ein Folgetest in der KONSUMENT-Septemberausgabe zeigt. Dabei wurden vier ungarische sowie ein slowakischer und ein tschechischer Zahnarzt unter die Lupe genommen. Nur die Schill Dental Clinic in der Slowakei erzielte eine "durchschnittliche" Gesamtbewertung. In allen anderen Fällen lautete das Urteil "weniger" oder "nicht zufriedenstellend". Zwar gab keiner der getesteten Zahnärzte an, dass Amalgam schädlich sei und intakte Füllungen aus diesem Grund vorsorglich getauscht werden sollten. Dennoch führten fehlerhafte Diagnosen (keiner der Zahnärzte erkannte alle vorab von einem Gutachter identifizierten Schädigungen), teils widersprüchliche Empfehlungen oder auch unzureichende Aufklärung über die Vor- und Nachteile der verwendeten Materialien zu diesem Ergebnis.

Austausch intakter Amalgamfüllungen nicht nötig

"Bisher liegen keine wissenschaftlichen Beweise für die gesundheitliche Schädlichkeit von Amalgam vor. Daher ist bei intakten Amalgamfüllungen ein Austausch in der Regel nicht nötig", erklärt VKI-Gesundheitsexpertin Dr. Angela Tichy. "Zu einer Belastung des Patienten mit Quecksilber kommt es vor allem beim Legen und Entfernen der Füllungen. Zudem wird bei einem Eingriff auch immer gesunde Zahnsubstanz entfernt."

Zusätzliche Kosten mit einkalkulieren

"Die vermeintlich günstigere und bei Österreicherinnen und Österreichern beliebte Behandlung im nahen Grenzgebiet ist nicht unbedingt die beste Wahl", so die Gesundheitsexpertin weiter. "Zum einen müssten neben den eigentlichen Behandlungskosten auch Fahrt-und eventuelle Übernachtungskosten einkalkuliert werden. Man sollte zudem abklären, wie vorgegangen wird, falls nach der Behandlung Komplikationen auftreten."

Zweitmeinung einholen

Gleich, wo man sich für eine Behandlung entscheidet: "Empfiehlt der Zahnarzt eine Komplettsanierung aller Amalgamplomben sollte man in jedem Fall noch eine Zweitmeinung einholen", rät Dr. Tichy. "Patienten sollten sich zudem im Vorfeld genau informieren lassen und einen detaillierten Kostenplan einfordern."

SERVICE: Den ausführlichen Test zu Amalgamberatung im Ausland gibt es online unter www.konsument.at sowie in der Septemberausgabe der Zeitschrift KONSUMENT.

