FPÖ-Neubauer: SPÖ und ÖVP tragen unwürdigen Wahlkampf auf dem Rücken der Pensionisten aus!

Wer FPÖ wählt, setzt ein Zeichen für ein leistbares Altern in Würde statt in Armut

Wien (OTS) - "Die aktuelle mediale Schlammschlacht zwischen SPÖ und ÖVP mitsamt ihren gegenseitigen Vorwürfen und Schuldzuweisungen entgleitet in die Würdelosigkeit und hilft den Pensionisten keinen Millimeter weiter. In Wahrheit hat diese Bundesregierung in den letzten fünf Jahren vielmehr in trauter Einigkeit alles unternommen, um diejenigen, die diese Republik aufgebaut, die tüchtig und fleißig gearbeitet, ihre Beiträge eingezahlt haben, ordentlich zu schröpfen und ihnen damit ein leistbares Altern in Würde zu versagen", stellte heute der freiheitliche Seniorensprecher NAbg. Werner Neubauer fest.

Die Frage, wer die Pensionisten in den letzten fünf Jahren mehr oder weniger belastet hat, ist auch schnell beantwortet. Wir müssen dazu nur die Beschlüsse der Pensionsanpassungen der Jahre 2008 bis 2013 als Beispiel anführen, die jeweils von SPÖ, ÖVP und Grünen beschlossen wurden, denen aber die FPÖ die Zustimmung verweigerte, weil die beschlossenen Anpassungen aufgrund rasanter Preissteigerungen nicht für ein menschenwürdiges Altern ausreichten.

In weiterer Folge forderte FPÖ-Seniorensprecher NAbg. Werner Neubauer eine Pensionsanpassung nach dem Preisindex für Pensionistenhaushalte, der sich an dem Konsumverhalten von Senioren orientiert und dementsprechend höher als der Verbraucherpreisindex ausfällt. Auch dieser Antrag wurde von SPÖVP abgelehnt.

Alle parlamentarischen Entscheidungen zu Lasten der Pensionisten fällten die Regierungsparteien gemeinsam. Die heutigen gegenseitigen Anschuldigungen sind daher lächerlich.

So auch das im Vorjahr großangelegte Belastungspaket mit sieben Milliarden Euro Einsparungen, die von den Pensionisten aufzubringen waren. Das traurige Ergebnis davon war, dass 2013 die Pensionen um einen Prozentpunkt unter der Teuerungsrate angepasst wurden und 2014 nochmals um 0,8 Prozentpunkte unter der Inflation liegen.

Die aktuelle mediale Schaumschlägerei soll nun wohl davon ablenken, dass SPÖ und ÖVP alle diese Gemeinheiten gemeinsam beschlossen haben. Und auch der Seniorenrat, vertreten durch Dr. Andreas Khol und Karl Blecha, hat alle diese Grauslichkeiten ohne Widerstand zur Kenntnis genommen", so Neubauer.

Genauso unglaubwürdig ist der Versuch der ÖVP in der Debatte um das Frauenpensionsantrittsalter nun zurück zu rudern. Bereits im Februar 2012 hatte Seniorenratspräsident Dr. Andreas Khol, auch Obmann des ÖVP-Seniorenbundes, darauf gedrängt, ungerechtfertigte "Frauen-Privilegien" abzuschaffen, ja sogar von Diskriminierung der Männer gesprochen. Auch Staatssekretär Sebastian Kurz (ÖVP) kündigte an, nach der Nationalratswahl, dieses Thema aufs Tapet zu bringen. Wirtschaftskammerpräsident Christoph Leitl (ÖVP) bezeichnete es gar als unsozial, die vorzeitige Angleichung des Frauenpensionsalters zu verhindern.

Besonders interessantes Detail am Rande ist, dass sich in die aktuelle Debatte nun selbst ein sogenannter "Wahlkampf-Manager des Österreichischen Seniorenbundes" in Person des Herrn MEP Heinz K. Becker einbringen muss. "Nachdem der Österreichische Seniorenbund aber bekanntlich keine wahlwerbende Partei ist, wird der "Wahlkampf-Manager" vermutlich vordergründig damit beschäftigt sein, die Unsinnigkeiten, die seine Parteikollegen von sich geben, zu relativieren und die verunsicherten Pensionisten und pensionsanspruchsberechtigte Frauen mit politischen Phrasen zu beschwichtigen versuchen", sagte Neubauer.

"Daher ist nur eine Stimme für die FPÖ und für Heinz-Christian Strache eine Stimme für soziale Gerechtigkeit in diesem Land und für gesicherte und gerechte Pensionen. Mein Ziel und das der FPÖ ist es, dieser Generation jenen Stellenwert zukommen zu lassen, den sie verdient. Pensionisten dürfen in Österreich einerseits nicht zu Bittstellern degradiert werden, das haben sich die Menschen nicht verdient, andererseits ist es verantwortungslos, sie zum Spielball völlig außer Rand und Band gekommener Parteienvertreter von SPÖVP zu machen", so Neubauer abschließend.

