Houskapreis 2014: Einreichphase für Österreichs größten privaten Forschungspreis beginnt

Wien (OTS) - Der Houskapreis ist Österreichs größter privater Forschungspreis und wird seit 2005 von der renommierten B&C Privatstiftung vergeben. Ab sofort bis zum 15. November 2013 um 24 Uhr sind alle heimischen Universitäten eingeladen, ihre Forschungsprojekte für den Houskapreis 2014 einzureichen. Erstmals können sich neben den Universitäten auch die Österreichische Akademie der Wissenschaften (ÖAW) und das Institute for Science and Technology Austria (IST Austria) um das hochdotierte Preisgeld von insgesamt 300.000 Euro bewerben. Die Preisverleihung findet am 10. April 2014 im Rahmen einer feierlichen Gala in Wien statt.

Derzeit gibt es im Rahmen des Forum Alpbach eine große Debatte zur Verbesserung des Wirtschaftsstandortes Österreich: Hochrangige österreichische Politiker weisen auf das Verbesserungspotential hin, damit Österreich weiterhin eine Top-Position halten kann. Die B&C Privatstiftung handelt schon seit Jahren in diesem Sinne und verleiht jedes Jahr aktiv den größten privaten Forschungspreis an heimische Universitäten zur Verbesserung des österreichischen Wirtschaftsstandortes.

Dieses Jahr bringt die B&C Privatstiftung einige Neuerungen zum Houskapreis: Neben allen heimischen Universitäten sind dieses Jahr auch die Forschungsabteilungen der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und das IST Austria erstmals eingeladen, jeweils bis maximal fünf Forschungsprojekte für den Houskapreis einzureichen. Bis einschließlich 15. Nov. 2013, 24.00 Uhr ist die Einreichung durch Hochladen auf

http://www.bcprivatstiftung.at/houskapreis/einreichung/kriterien/

möglich. Alle Kriterien zur Einreichung können ebenfalls auf der Website nachgelesen werden.

Neuerungen bei der Fachjury

Auch bei der Fachjury gibt es dieses Jahr einen Neuzugang: Eva Schernhammer, MD, DrPH wird die Jury des Houskapreises mit ihrem medizinischen Fachwissen ergänzen. Schernhammer hat nach ihrem Doppelstudium der Medizin und Psychologie in Wien ihr Doktorat in Harvard vollendet. Mittlerweile forscht und unterrichtet Eva Schernhammer in Boston an der Harvard School of Public Health.

Dr. Erich Hampel von der B&C Privatstiftung: "Ab sofort kann wieder eingereicht werden! Wir erwarten uns auch dieses Jahr zahlreiche interessante und innovative Projekte des heimischen Forscher-Nachwuchses. Unser Fachbeirat und unsere Fachjury sind durch eine neue und kompetente Expertin verstärkt und freuen sich auf die bevorstehende Aufgabe, die Forschungsprojekte zu beurteilen. Ich bin persönlich auch schon sehr gespannt auf viele faszinierende wirtschaftsnahe und unternehmensrelevante Projekte der heimischen Universitäten."

Im Vorjahr: Rund 40 Einreichungen aus ganz Österreich

Vergangenes Jahr hatte die Fachjury mit rund 40 eingereichten Forschungsprojekten alle Hände voll zu tun. 15 heimische Universitäten nutzen die Gelegenheit, ihre Projekte für den begehrten Houskapreis einzureichen Die meisten Projekte waren im Bereich Nachhaltigkeit, medizinische und therapeutische Forschung sowie technische Innovationen angesiedelt.

Der Forschungspreis der B&C Privatstiftung

Mit der Verleihung des Forschungspreises fördert die B&C Privatstiftung wirtschaftsnahe Forschungsprojekte österreichischer Universitäten und drückt so ihre Wertschätzung für die hervorragende Arbeit aus, die an Österreichs Universitäten geleistet wird. Der Forschungspreis ist nach dem erfolgreichen Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Dr. Wolfgang Houska benannt, der von 2000 bis 2005 Vorstandsmitglied der Stiftung war. Houska verstarb im Jahr 2005, nur wenige Monate vor der ersten Preisverleihung. Der Forschungspreis der B&C Privatstiftung trägt dazu bei, die finanziellen Grundlagen für Innovation und Forschung in Österreich zu verbessern. Mit einer Dotierung von 300.000 Euro ist er der größte privat vergebene Forschungspreis Österreichs.

Über die B&C Gruppe

Seit ihrer Gründung vor 13 Jahren verfolgt die B&C Privatstiftung (www.bcprivatstiftung.at) das Ziel der langfristigen Förderung des österreichischen Unternehmertums und des Wirtschaftsstandortes Österreich. Mittels ihrer 100%igen Tochtergesellschaft, der B&C Industrieholding (www.bcholding.at), übernimmt B&C die Aufgaben eines langfristigen, stabilen österreichischen Kernaktionärs in österreichischen Industrieunternehmen. Sie übt ihre Aktionärsrechte verantwortungsvoll im Interesse des jeweiligen Unternehmens aus und gibt den Unternehmen damit langfristige Planungssicherheit und eine stabile Eigentümerstruktur. B&C leistet so einen wesentlichen Beitrag zum unternehmerischen Erfolg ihrer Kernbeteiligungen und fördert den Wirtschaftsstandort Österreich. Die B&C Gruppe hält derzeit Kernbeteiligungen an der Lenzing AG, der Semperit AG sowie der AMAG . Die B&C Privatstiftung vergibt seit 2005 als zentrale Fördermaßnahme jährlich den Houska-Forschungspreis für wirtschaftsnahe Forschungsprojekte.

