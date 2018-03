AVISO: Pressegespräch "Ungleichheiten auf dem Immobilienmarkt verstärken sich" - 03. September 2013

Eigentumspreise in guten Lagen steigen, Mieten stagnieren

Wien (OTS/IMMOBILIEN.NET) - Im ersten Halbjahr 2013 gab es starke Veränderungen bei den Immobilienpreisen in Österreich. Bei Eigentumswohnungen und Einfamilienhäusern in den Zuzugsgebieten der Städte und deren Speckgürtel gab es größtenteils starke Anstiege, ländliche Gebiete verloren weiter an Boden. Bei den Mieten gab es Großteils Stagnation, überraschenderweise in einigen Bezirken, unter anderem in Wien, sogar signifikante Preisrückgänge.

Immobilienexperte Alexander Ertler von IMMOBILIEN.NET analysiert die Entwicklungen am österreichischen Immobilienmarkt anhand des aktuellen Immobilienpreisindex ImmoDEX und präsentiert die wichtigsten Trends. Wo werden die Preise weiter steigen, wo zurückgehen? Welche Region gewinnt, welche verliert? Steuert Österreich auf eine Immobilienblase zu?

Pressegespräch: "Ungleichheiten auf dem Immobilienmarkt verstärken

sich" - 03. September 2013



Wir würden uns freuen, Sie bei dem Pressegespräch begrüßen zu

dürfen.



Um Anmeldung unter ba @ immobilien.net wird gebeten.



Datum: 3.9.2013, um 10:00 Uhr



Ort:

Café Landtmann Löwelzimmer

Universitätsring 4, 1010 Wien



