Josefstadt: She-Wei Chou aus Taiwan bei "espressofilm"

Am 29.8.: Drei Kurzfilme und Gespräch mit der Künstlerin

Wien (OTS) - Das künstlerische Schaffen der Regisseurin und Drehbuchautorin She-Wei Chou aus Taiwan und das asiatische Frauenfilm-Festival "Women Make Waves" stehen im Zentrum der nächsten Veranstaltung des Kurzfilm-Festivals "espressofilm". Am Donnerstag, 29. August, laufen im Freiluft-Kino im Garten des Palais Schönborn (8., Laudongasse 15-19, Volkskundemuseum) drei Streifen von She-Wei Chou. In ihren Werken befasst sich die Filmemacherin auf sensible Art mit vielerlei Geschichten, vom Drogengeschäft ("Touch Of Night") bis zur Gewalt in der Familie ("Turtle And Tears"). Der Film "With Or Without You" handelt von einem dunklen Geheimnis, von der Geisterwelt der Ahnen und vom Geschick der Lebenden. Nach der Vorstellung spricht Katharina Müller mit der Filmerin sowie mit einer Vertreterin des "Women Make Waves"-Festivals. Um 18.00 Uhr öffnet das "espressofilm"-Buffet im Gartenpalais und die Aufführung startet um 21.30 Uhr. Der Zutritt ist gratis. Die Organisation obliegt dem "Verein zur Archivierung und Sichtbarmachung von unabhängigem Kurzfilm", der per E-Mail für Auskünfte zur Verfügung steht:

info@espressofilm.at.

Am letzten Tag des Kurzfilm-Festivals "espressofilm" heißt die Devise "See The Rhythm!". Im Freiluft-Kino im Garten werden am Freitag, 30. August, ab 21.30 Uhr, "Found-Footage"-Musikvideos gezeigt. Zirka zwanzig Arbeiten gelangen zur Vorführung. Doris Bauer und Lisa Neumann moderieren. Der Eintritt ist frei. Mehr Informationen zu den "espressofilm"-Abenden veröffentlicht das Kino-Team im Internet:

http://espressofilm.at. (Schluss) enz

