Mitarbeiter der Privatklinik Döbling spenden sieben Lachvisiten - CliniClown Dr. Dingsbums freut sich über 2.200 Euro-Scheck

Wien (OTS) - Einen internen Flohmarkt zu Gunsten der CliniClowns Austria haben die Mitarbeiter der Privatklinik Döbling organisiert. Den Erlös von 2.200 Euro übergaben Verwaltungsdirektorin Mag. Christina Schwarz und die Organisatorin der Aktion, Karina Stummer, an CliniClown Dr. Dingsbums. Die Spende ermöglicht sieben Lachvisiten bei schwerstkranken Kindern und Erwachsenen in diversen Krankenhäusern Österreichs.

Zur Philosophie der Privatklinik Döbling gehört es, den Aufenthalt von Patienten und Patientinnen so angenehm wie möglich zu gestalten. Dass das besonders bei chronisch Kranken keine leichte Aufgabe ist, weiß Verwaltungsdirektorin Mag. Christina Schwarz aus Erfahrung:

"Deshalb faszinieren uns die CliniClowns so. Ihnen gelingt es, auch im tristen Krankenhaus-Kontext noch das Positive zu fokussieren. So freut es uns ganz besonders, dass wir mit dem Flohmarkt-Erlös ganze 28 Stunden Lachen finanzieren."

"Die Clowntherapie tut allen gut, den schwerkranken Patienten, deren Angehörigen wie auch den Mitarbeitern im Krankenhaus. Sie wirkt wie ein Katalysator, weil sie Freude und Zuversicht bringt und damit das Ertragen der oft aussichtslosen und belastenden Situationen erleichtert", weiß Liane Steiner, CliniClown-Generalsekretärin, und betont: "CliniClowns sind keine gewöhnlichen Spaßmacher, sondern psychologisch geschulte Personen mit großem Einfühlungsvermögen und künstlerischer Begabung. Sie müssen neben Kleinkunst, Akrobatik, Jonglieren und Zaubern auch über Medizin und Hygiene Bescheid wissen, um jede noch so sensible Situation spontan und eben 'clownesque' zu meistern."

Die CliniClowns Austria wurden 1991 als erste Spitalclowns in Europa gegründet. Mittlerweile führt der gemeinnützige Verein mit mehr als 60 Clowns in 46 Spitälern und Geriatriezentren Österreichs rund 1.500 Visiten pro Jahr durch.

Zudem sorgt er für Transparenz und verantwortungsbewussten Umgang mit Spendengeldern, was mit dem Österreichischen Spendengütesiegel seit 2001 belegt ist.

Die Privatklinik Döbling - ein Unternehmen der PremiQaMed Group

Gemeinsam mit dem Ambulatorium und dem Ordinationszentrum Döbling bietet die Privatklinik Döbling ihren Patienten eine umfassende Betreuung. Das Ambulatorium Döbling, das über Kassenverträge mit vielen Partnern verfügt, hat sich als Multifunktionszentrum innovativer Medizin etabliert und kombiniert in enger Zusammenarbeit mit der Privatklinik Döbling ein qualitativ hochstehendes Leistungsspektrum für umfassende Diagnostik (inkl. CT und MRT) mit ambulanten Behandlungen verschiedener Fachrichtungen. Im neuen Gebäude vis-à-vis der Privatklinik Döbling befindet sich Österreichs führendes Ordinationszentrum. Ärzte verschiedener Fachrichtungen haben hier ihre Ordination eingerichtet. Gemeinsam mit den Diagnoseeinrichtungen des Ambulatorium Döbling sowie des Belegspitals für stationäre Betreuung in unmittelbarer Nähe finden Patienten eine umfassende Versorgung unter einem Dach.

PremiQaMed Group

Die PremiQaMed Gruppe wurde 1991 gegründet und ist heute der größte Betreiber privater, nicht gemeinnütziger Krankenanstalten in Österreich. Rund 1.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind im Unternehmensverbund tätig. Stabilität und Verlässlichkeit zeichnen das Unternehmen aus, das sich seit vielen Jahren auf Wachstumskurs befindet. PremiQaMed steht für nachhaltig erfolgreiche, innovative und verantwortungsvolle Führung von Gesundheitseinrichtungen mit Fokus auf Top-Qualität und Spitzendienstleistung.

