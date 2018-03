Bodenvase raus, Sicherheit rein: so beseitigen Sie Stolperfallen in der Wohnung!

Baierbrunn (OTS) - Eine schöne Lampe vom Flohmarkt, ein geerbter Sessel, ein Souvenir aus dem Urlaub: im Laufe der Zeit sammeln sich eine Menge Dinge in unserer Wohnung. Manche Einrichtungsgegenstände können sich aber als Stolperfallen entpuppen. Gerade wenn man älter wird, sollte man diese Dinge entrümpeln, rät Hans Haltmeier, Chefredakteur der "Apotheken Umschau":

"Häufig sind Dekoobjekte ein Risiko, zum Beispiel Bodenvasen oder große Zimmerpflanzen. Ganz besonders, wenn sie auch noch auf der Treppe stehen. Auch lose Teppiche, Matten oder Bettvorleger können gefährlich sein. Das sollte man ausmisten, am besten rechtzeitig, bevor es zum Unfall kommt."

Gerade ältere Menschen hängen aber an ihren Möbeln und trennen sich nur ungern davon. Doch der Vorteil liegt auf der Hand:

"Das Argument, dass sie dort länger wohnen können, wenn sie die Wohnung entsprechend entrümpeln, macht es ihnen vielleicht leichter. Man kann sich auch beraten lassen: im Internet gibt es unter der Adresse der 'Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungsanpassung' auf jeden Fall Infomaterial."

Wer die sperrigen Möbel aussortiert hat, sollte sich dem nächsten wichtigen Thema widmen: die Wohnung muss gut ausgeleuchtet sein:

"Meist lässt ja mit den Jahren auch die Sehkraft nach. Das heißt, gute Beleuchtung ist auch sehr wichtig, besonders in Fluren, im Eingangsbereich und auf der Treppe. Es gibt auch Lampen mit Bewegungsmelder. Die sind sinnvoll wenn man zum Beispiel nachts mal ins Bad muss und nicht extra Licht einschalten muss. Oder auch ein permanentes Nachtlicht, das kann gute Dienste tun."

Auch Griffe und Handläufe machen die eigenen vier Wände sicherer, schreibt die "Apotheken Umschau". Mittlerweile gibt es im Fachhandel so genannte Saughaltegriffe. Diese lassen sich ohne Bohren und Schrauben an Fliesen anbringen, so dass der Einbau leicht gemacht ist.

