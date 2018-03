EANS-Stimmrechte: Andritz AG / Veröffentlichung einer Mitteilung gemäß § 93 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

Veröffentlichung gemäß § 93 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Angaben zum Mitteilungspflichtigen:

-----------------------------------

Name: Morgan Stanley, The Corporation Trust Company

Sitz: Wilmington, Delaware

Staat: USA

Die ANDRITZ AG wurde am 23.08.2013 informiert, dass sich der Anteilsbesitz von Morgan Stanley, The Corporation Trust Company, Corporation Trust Centre, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware DE 19801, USA, - direkt sowie indirekt über diverse Finanzinstrumente gehalten - per 21.08.2013 auf 2,33% reduziert hat.

Die Anteile sowie sonstige Informationen im Detail:

Anzahl und Prozentsatz der Stimmrechte

(i) Beteiligungen in Aktien, gehalten von Morgan Stanley gem. § 91 Abs 1 BörseG: Gesellschaft Anz. aktienäquivalenter Anteile % der Stimmr. Morgan Stanley Inv. Management Inc. 195 0,00% (ii) Beteiligungen im Wege von Finanzinstrumenten, gehalten von Morgan Stanley gem. § 91a Abs 1 Z 1 und 3 BörseG: Gesellschaft Anz. aktienäquivalenter Anteile % der Stimmr. Morgan Stanley & Co LLC (Rückforderungsanspruch unter Wertpapierleihevertr.) 219.749 0,21% Morgan Stanley Equity Trading (DIFC) Limited (Rückforderungsanspruch unter Wertpapierleihevertr.) 1.100.000 1,06% Morgan Stanley Capital Services LLC (Cash-Settlement- basierende Aktien-Swaps) 117 0,00% Morgan Stanley Equity Derivative Services (Luxembourg) S.a.r.l. (Cash-Settlement- basierende Aktien-Swaps) 1.099.907 1,06%

Das Aktienkapital der ANDRITZ AG besteht aus 104.000.000 Aktien, welche 104.000.000 Stimmrechte entsprechen.

Fälligkeits- und Verfallsdatum

- Fälligkeitsdatum des Rückforderungsanspruches unter Wertpapierleiheverträgen:

Es gibt keine bestimmte Ausübungsfrist und keinen bestimmten Ausübungstag. Der Rückforderungsanspruch kann jederzeit nach dem Ermessen des Verleihers geltend gemacht werden.

- Fälligkeitsdatum der Cash-Settlement-basierenden Aktien-Swaps:

21.03.2014 und 04.08.2014

Vollständiger Name des Aktionärs (Meldepflichtiger)

Morgan Stanley

The Corporation Trust Company

Corporation Trust Centre

1209 Orange Street

Wilmington, Delaware DE 19801

USA

Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte tatsächlich ausgeübt werden können

Kette der kontrollierten Unternehmen für Morgan Stanley Investment Management Inc. lautet: Morgan Stanley Investment Management Inc., Morgan Stanley. Morgan Stanley ist das Mutterunternehmen.

Kette der kontrollierten Unternehmen für Morgan Stanley & Co LLC lautet: Morgan Stanley & Co LLC, Morgan Stanley Domestic Holdings Inc., Morgan Stanley Capital Management LLC, Morgan Stanley. Morgan Stanley ist das Mutterunternehmen.

Kette der kontrollierten Unternehmen für Morgan Stanley Equity Trading (DIFC) Limited lautet: Morgan Stanley Equity Trading (DIFC) Limited, Morgan Stanley Grund S.a.r.l., Morgan Stanley Equity Investments (Luxembourg), Morgan Stanley Alzette S.a.r.l., MSDW Offshore Equity Services Inc., Morgan Stanley. Morgan Stanley ist das Mutterunternehmen.

Kette der kontrollierten Unternehmen für Morgan Stanley Capital Services LLC:

Morgan Stanley Capital Services LLC, Morgan Stanley Domestic Holdings Inc., Morgan Stanley Capital Management LLC, Morgan Stanley. Morgan Stanley ist das Mutterunternehmen.

Kette der kontrollierten Unternehmen für Morgan Stanley Equity Derivative Services (Luxembourg) S.a.r.l. lautet: Morgan Stanley Equity Derivative Services (Luxembourg) S.a.r.l., Morgan Stanley Montgomerie Investments Limited, Morgan Stanley Turnberry Limited, Morgan Stanley & Co. International Plc, Morgan Stanley UK Group, Morgan Stanley Group (Europe), Morgan Stanley International Limited, Morgan Stanley International Holdings Inc., Morgan Stanley. Morgan Stanley ist das Mutterunternehmen.

Emittent: Andritz AG Stattegger Straße 18 A-8045 Graz WWW: www.andritz.com Branche: Maschinenbau ISIN: AT0000730007

