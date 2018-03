Doppelte Leistung zum selben Preis: Handheld bringt eine neue Version seines extrem robusten Tablet-PCs Algiz 7 auf den Markt

Lidköping, Schweden (ots/PRNewswire) - Die Handheld Group, ein schnell wachsender Hersteller von robusten Mobilcomputern, PDAs und Smartphones, gab heute die Markteinführung der neuen Version seines extrem beliebten Tablet-PCs Algiz 7

bekannt. Der

neue Algiz 7 ist deutlich schneller als sein Vorgänger, verfügt über mehr Speicherplatz, bessere Datensicherheit und schnellere Kommunikation.

Der ultra-robuste Tablet-PC Algiz 7 ist klein, leicht, schnell und bietet vielfache Anschlussmöglichkeiten sowie eine breite Palette von Funktionen. Er ist perfekt für Anwender, die ein extrem haltbares Gerät benötigen, das leistungsfähig und belastbar ist und dabei gleichzeitig leicht und unkompliziert in der Anwendung. Der Algiz 7 erfüllt die strengen Militärstandards MIL-STD-810G in Bezug auf Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit, Erschütterungen, Herunterfallen und extremen Temperaturen. Zudem ist das Gerät IP65 gegen Staub und Wasser geschützt.

Der neue Algiz 7, der ab heute lieferbar ist, hat folgende Verbesserungen gegenüber seinen Vorgängermodellen:

Einen schnellen und leistungsstarken N2600 1,6 GHz Dual-Core Intel ATOM Prozessor.

Mehr Arbeitsspeicher mit 4 GB DDR3 RAM.

Mehr Speicherplatz mit einer 128 GB SSD SATA II mit Wiederherstellungspartition.

Zwei komplette mPCIe-Slots für mehr Flexibilität.

Ethernet 10/100/1000 (Gigabit).

Zusätzliche Datensicherheit mit TPM Chipset Board (Chip 1.2).

Die aktuelle Version der kabellosen Gobi 3000 Technologie für schnellere Kommunikation.

Eine 5-Megapixel-Kamera.

Diversity-Antennen (zwei Antennen) für besseren Empfang.

"Wir haben beim neuen Algiz 7 erhebliche Verbesserungen vorgenommen.", so Jerker Hellström, CEO der Handheld Group. "Zu den Neuerungen gehören mehr Speicherplatz, ein deutlich schnellerer Prozessor, mehr Sicherheit, eine bessere Kamera und eine bessere Kommunikationsfähigkeit, und dennoch ist der Preis derselbe wie bei der vorherigen Version des Algiz 7. Dieses Produkt sollte auch weiterhin die erste Wahl für alle sein, die ein Tablet mit mobiler Leistung in Profiqualität suchen."

Der Algiz 7 wiegt lediglich 1,1 Kilogramm und verfügt über einen 7-Zoll-Widescreen-Touch-Display mit der neuen und einzigartigen MaxView-Technologie, die auch im Aussenbereich fantastische Ablesbarkeit bietet - selbst bei direkter Sonneneinstrahlung. Er läuft mit dem hochmodernen Betriebssystem Microsoft Windows 7 Ultimate. Die GPS-Navigation ist eine vollständig integrierte Funktion.

Wie auch die übrigen Modelle in Handhelds Sortiment

an

robusten PDAs, Smartphones und Mobilcomputern wurde der Algiz 7 eigens für den Einsatz in schwierigen Umgebungen entwickelt, wie z. B. Bergbau, Geodäsie, Logistik, Forstwirtschaft, öffentlicher Verkehr, Baugewerbe, Versorgung, Instandhaltung, Militär und Sicherheit.

Der neue Algiz 7 kann ab sofort bestellt werden. Der Preis ist derselbe wie beim Vorgängermodell.

Informationen zu Handheld

Die Handheld Group produziert robuste Mobilcomputer, PDAs und Smartphones. Handheld und seine Partner bieten weltweit komplette Mobillösungen für Unternehmen in Branchen wie Geodäsie, Logistik, Forstwirtschaft, öffentlichem Verkehr, Versorgung, Bau, Instandhaltung, Militär und Sicherheit an. Die Handheld Group hat Niederlassungen in Finnland, dem vereinigten Königreich, den Niederlanden, Italien, Deutschland, der Schweiz, Australien und den USA. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte http://www.handheldgroup.com.

