EANS-Adhoc: UNIQA Insurance Group AG / Ergebniszahlen 1. Halbjahr 2013: UNIQA erzielt deutliche Zuwächse bei Ergebnis und Prämien

Halbjahresergebnis

27.08.2013

Ergebniszahlen 1. Halbjahr 2013:

UNIQA erzielt deutliche Zuwächse bei Ergebnis und Prämien

· Verrechnete Prämien um 7,4 Prozent auf 3.068,1 Millionen Euro gestiegen · Combined Ratio trotz Hochwasserschäden von 100,7 Prozent auf 99,4 Prozent verbessert

· EGT um 84,5 Prozent auf 196,6 Millionen Euro gestiegen

· Konzernergebnis um 162,7 Prozent auf 150,6 Millionen Euro gestiegen

Die UNIQA Group (UNIQA) hat im ersten Halbjahr 2013 das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EGT) trotz einer Nettobelastung von rund 30 Millionen Euro aus Hochwasserschäden um 84,5 Prozent auf 196,6 Millionen Euro gesteigert (1. Halbjahr 2012: 106,5 Millionen Euro). Der Konzernergebnis (nach Steuern und Minderheitenanteilen) stieg um 162,7 Prozent auf 150,6 Millionen Euro (1. Halbjahr 2012: 57,3 Millionen Euro).

Die verrechneten Prämien - inklusive der Sparanteile der fonds- und indexgebundenen Lebensversicherung - stiegen um 7,4 Prozent auf 3.068,1 Millionen Euro (1.Halbjahr 2012: 2.856,4 Millionen Euro). Die Konzernkostenquote nach Rückversicherung sank auf 23,0 Prozent (1.Halbjahr 2012: 23,9 Prozent). Die Combined Ratio (Schaden-Kosten-Quote in der Schaden- und Unfallversicherung)nach Rückversicherung verbesserte sich trotz der Belastung aus den Hochwasserschäden auf 99,4 Prozent (1.Halbjahr 2012: 100,7 Prozent). Bereinigt um die Hochwasserschäden liegt die Combined Ratio bei rund 97,0 Prozent. Der bereinigte1) Return on Equity (ROE) nach Steuern und Minderheitenanteilen

betrug 13,1 Prozent (1. Halbjahr 2012: 12,0 Prozent). Eckdaten für das 2. Quartal 2013 Angaben in Millionen Euro Delta 1-6/2013 1-6/2012 in % Verrechnete Prämien inklusive der Sparanteile der fonds- und der indexgebundenen Lebensversicherung 3.068,1 2.856,4 +7,4 davon Schaden- und Unfallversicherung 1.411,6 1.352,5 +4,4 davon Krankenversicherung 472,1 456,8 +3,4 davon Lebensversicherung 1.184,4 1.047,1 +13,1 davon laufende Prämieneinnahmen 858,9 773,7 +11,0 davon Einmalerläge 325,5 273,4 +19,1 Abgegrenzte Prämien inklusive der Sparanteile der fonds- und der indexgebundenen Lebensversicherung 2.824,9 2.590,0 +9,1 Versicherungsleistungen im Eigenbehalt 2.008,9 1.897,3 +5,9 Aufwendungen für den Versicherungsbetrieb im Eigenbehalt(2) 649,3 619,6 +4,8 Kostenquote (nach Rückversicherung) 23,0% 23,9% - Combined Ratio (nach Rückversicherung) 99,4% 100,7% - Erträge (netto) aus Kapitalanlagen 408,9 403,4 +1,3 Operatives Ergebnis 208,6 122,1 +70,8 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 196,6 106,5 +84,5 Periodenüberschuss/-fehlbetrag 152,9 82,9 +84,4 Konzernergebnis 150,6 57,3 +162,7 Ergebnis je Aktie (in Euro) 0,71 0,40 +75,0 Return on Equity (ROE)nach Steuern und Minderheiten(3) 13,1% 12,0% - Kapitalanlagen(4) 26.276,3 26.307,6(5) -0,1 Eigenkapital gesamt inklusive Anteilen anderer Gesellschafter 1.960,0 2.017,6(5) -2,9

1) + 3) Berechnung des ROE: Konzernergebnis des 1.Halbjahres 2013, plus das um den Gewinn aus der Veräußerung aus der Hotelgruppe bereinigte Konzernergebnis des ersten Halbjahres 2013; die Summe geteilt durch das durchschnittliche Eigenkapital im ersten Halbjahr 2013.

2) Inklusive Rückversicherungsprovisionen und Gewinnanteilen aus Rückversicherungsabgaben.

4) Inklusive eigengenutzter Grundstücke und Bauten, als Finanzinvestitionen gehaltener Immobilien, Anteilen an assoziierten Unternehmen, Kapitalanlagen der fonds- und der indexgebundenen Lebensversicherungen und laufenden Guthaben bei Kreditinstituten und Kassenbestand.

5)Werte zum Bilanzstichtag 31.12.2012

