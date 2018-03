MobileIron bringt Anyware heraus, die Cloudlösung der nächsten Generation für das Mobilitätsmanagement im Unternehmen

Mountain View, Kalifornien (ots/PRNewswire) - MobileIron, der führende Anbieter von Sicherheits- und Managementlösungen für mobile Apps, Inhalte und Geräte, gab heute die Erhältlichkeit von Anyware by MobileIron bekannt, der Cloudlösung der nächsten Generation für das Mobilitätsmanagement im Unternehmen (Enterprise Mobility Management, EMM).

Anyware ist darüber hinaus auf AppExchange von salesforce.com

erhältlich, dem weltweit

führenden Marktplatz für Unternehmens-Apps. Die Lösung versetzt Salesforce-Administratoren in die Lage, mobile Apps direkt von der Salesforce-Adminkonsole aus an die Mitarbeiter auszugeben und deren mobile Geräte in Minutenschnelle abzusichern und zu verwalten.

Mobile Systeme sind der wichtigste Produktivitätstreiber des Jahrzehnts. Laut IDC werden in den nächsten drei Jahren mehr als eine Milliarde neue Smartphones für Unternehmensnutzer ausgeliefert.*

Nur sehr wenige

der Nutzer dieser Geräte werden aber Zugang zu EEM-Systemen haben, um die Apps, Inhaltsbereitstellung und Datensicherheit zu verwalten. Anyware by MobileIron bietet Unternehmen eine Selbstbedienungs-Cloudlösung, die sich in Minutenschnelle einrichten lässt und die Mitarbeiterproduktivität mit mobilen Apps und Inhalten unmittelbar steigert.

Anyware ist einfach und unverzichtbar für den einzelnen Mitarbeiter. Die Mitarbeiter können schnell produktiv werden, ohne sich um die Sicherheit sorgen zu müssen.

-- One-Touch-Konfiguartion: Loggen Sie sich ein einziges Mal bei anyware.com/go ein, um Ihr Gerät komplett zu konfigurieren. -- Personalisierte App- und Inhaltskataloge: Holen Sie sich alles, was Sie für Ihre Tätigkeit brauchen. -- App-Bewertungen und Empfehlungen: Sagen Sie Ihre Meinung und sehen Sie, was Ihre Kollegen denken. -- Schutz der Privatsphäre: Sichern Sie Ihre persönlichen Daten, insbesondere in BYOD-Umgebungen. -- Intuitive Nutzererfahrung: Konzentrieren Sie sich auf Ihre Arbeit, nicht auf die Einstellung Ihres Geräts.

Anyware ist einfach und sicher für das Unternehmen. Unternehmen können ihre Mobile-First-Pläne mit vollem Vertrauen umsetzen.

-- Bewährte MobileIron-Sicherheit: Schutz der Privatsphäre über Unternehmens-E-Mail, Apps und Inhalte hinweg. -- Einheitliche Verwaltung von Apps und Inhalten: Apps und Inhalte werden über eine einzelne Oberfläche an Einzelpersonen oder Gruppen übermittelt. -- Betriebseffizienz: Selbstbedienung und Einfachheit minimieren Helpdesk- und IT-Kosten.

Anyware ist einfach und in die Salesforce-Plattform integriert. Anyware kombiniert konsumentenfreundliche Einfachheit für sowohl Nutzer als auch Administratoren mit einem unternehmensgerechten Sicherheitsniveau. Mittels der Salesforce-Plattform

versetzt Anyware die

Salesforce-Nutzer in die Lage, mobile Geräte einzusetzen, ohne die IT-Ressourcen zu strapazieren, Supportprobleme für die Mitarbeiter zu verursachen oder sich um die Sicherheit der Unternehmensdaten sorgen zu müssen. Anyware liefert:

-- Einen maßgeschneiderten App-Katalog: Mit Ihrem eigenen privaten App-Katalog für Gruppen oder Einzelanwender stellen Sie den richtigen Mitarbeitern die richtigen Apps zur Verfügung. -- Bewährte Datensicherheit: Blockieren Sie nicht vertrauenswürdige Geräte und löschen Sie Unternehmens-Apps bei Bedarf. Schützen Sie Ihre Unternehmensdaten und wahren Sie die Privatsphäre persönlicher Informationen. -- Management mobiler Geräte: Legen Sie Sicherheitsregeln fest, konfigurieren Sie WiFi- und E-Mailsysteme und verwalten Sie den Gerätebestand. -- Betriebseffizienz: Gibt Salesforce-Administratoren die Tools zur Verwaltung der kompletten Unterstützung mobiler Geräte über das Salesforce-Interface.

"Mobile Systeme sind der wichtigste Produktivitätstreiber des Jahrzehnts. Anyware by MobileIron versetzt jedes Unternehmen unabhängig von seiner Größe in die Lage, sich in eine Mobile-First-Organisation zu verwandeln", sagte Bob Tinker, der CEO von MobileIron. "Anyware kombiniert eine fantastische Nutzererfahrung mit der unternehmensgerechten Sicherheit, welche die Kunden von MobileIron erwarten. Die wahre Leistungsstärke von Anyware liegt aber in seiner massiven Skalierbarkeit, auf deren Grundlage wir das unseres Erachtens stärkste Geschäftsmodell für eine EMM-Cloud aufbauen werden, das die Branche je gesehen hat."

"Wir erwarten, dass die Inanspruchnahme von Cloudlösung für das Management mobiler Geräte in den nächsten Jahren signifikant zunehmen wird", sagte Stacy Crook, Programmmanagerin für Mobile Enterprise Research von IDC. "Lösungen wie Anyware by MobileIron, die speziell auf Mobilität ausgelegt sind, können diesen Aufnahmeprozess beschleunigen und Organisationen in die Lage versetzen, die vollständigen Produktivitätsvorteile zu realisieren, ohne Abstriche bei der Sicherheit in Kauf zu nehmen."

Anyware unterstützt Android V4.0 und höher sowie iOs V5.0 und höher.

Für weitere Informationen zu Anyware besuchen Sie bitte www.Anyware.com. Laden Sie Anyware for Salesforce von der AppExchange herunter: www.appexchange.com.

*IDC-Quelle: Worldwide Business Use Smartphone 2013-2017 Forecast and Analysis, Juni 2013.



Informationen zu MobileIron
Als der führende Anbieter von Sicherheits- und Managementlösungen für mobile Apps, Inhalte und Geräte verfolgt MobileIron das Ziel, Unternehmen in aller Welt in die Lage zu versetzen, die Mobilität zu ihrer primäre IT-Plattform zu machen, um ihre Geschäftstätigkeiten umzugestalten und ihre Wettbewerbsposition zu stärken. Führende globale Unternehmen verlassen sich auf MobileIrons skalierbare Architektur, schnelle Innovation und bewährten Verfahren als Grundlage ihrer Mobile-First-Initiativen. Dazu gehören 8 der führenden 10 Autohersteller, 7 der führenden 10 Pharmaunternehmen, 5 der führenden 10 Banken, 5 der führenden 10 Anwaltskanzleien und 4 der führenden 10 Einzelhändler. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.mobileiron.com.

