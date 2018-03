Puls4-Kanzlerduell - IFES-Umfrage: Klarer Sieg für Werner Faymann

Bundeskanzler staatsmännischer und authentischer - Deutlich glaubwürdiger im Kampf gegen Arbeitslosigkeit

Wien (OTS/SK) - Nicht nur in der auf Puls4 präsentierten OGM-Umfrage gab es ein klares Votum für Bundeskanzler Werner Faymann. Auch eine IFES-Umfrage im Anschluss an das heutige Kanzlerduell in der Puls4-Wahlarena zwischen SPÖ-Spitzenkandidat, Bundeskanzler Werner Faymann und ÖVP-Obmann Michael Spindelegger weist Werner Faymann eindeutig als Gewinner der TV-Konfrontation aus. ****

Der Befragung zufolge hat Faymann für 56 Prozent insgesamt besser abgeschnitten. Für 60 Prozent war Faymann authentischer, für 31 Prozent Spindelegger. Beim Hauptthema der Sendung, der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit, lag Faymann mit 63 Prozent am klarsten voran. Im Folgenden die einzelnen Ergebnisse:

Wer hat bei der Diskussion besser abgeschnitten? Faymann 56 Prozent, Spindelegger 34 Prozent

Wer war staatsmännischer? Faymann 57 Prozent, Spindelegger 32 Prozent

Wer war authentischer? Faymann 60 Prozent, Spindelegger 31 Prozent

Wer hat Sie positiv beeindruckt? Faymann 54 Prozent, Spindelegger 34 Prozent

Wer hat die "Bekämpfung der Arbeitslosigkeit" besser angesprochen? Faymann 63 Prozent, Spindelegger 29 Prozent

Wen würden Sie als Kanzler direkt wählen? Faymann 59 Prozent, Spindelegger 36 Prozent

Die Befragung wurde im Auftrag der SPÖ durchgeführt. IFES hat 1.000 Wahlberechtigte telefonisch kontaktiert. (Schluss) mo/ps

