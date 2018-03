Rauch: Panikattacken der SPÖ nach erstem Kanzlerduell

Kognitive Schwächen beim Zentralsekretär – Inhaltsleere und Müdigkeit bei Faymann

Wien, 26. August 2013 (ÖVP-PD) "Die SPÖ-Panikattacken setzen sich nahtlos fort. Nun braucht es sogar schon mentale Unterstützung für den SPÖ-Spitzenkandidaten durch den Zentralsekretär", konstatiert ÖVP-Generalsekretär Hannes Rauch. "Dass der gescheiterte Verteidigungsminister Inhalte befürwortet, die in der Diskussion gar nicht vorgekommen sind, lassen auf gravierende und tiefgreifende kognitive Schwächen schließen. Auch bei der audiovisuellen Wahrnehmung scheint es zu hapern." Bei Fragen zur Zukunft Österreichs flüchtete sich Faymann auf "gemeinsame Standpunkte". Vom SPÖ-Kandidaten kamen nur leere Phrasen, themenverfehlte Antworten und müdes Geschwafel, so Rauch: "Die Darbietung Faymanns beim Kanzlerduell auf Puls4 muss in den eigenen Reihen wohl schlecht angekommen sein. Denn während die ÖVP mit mehr als 200 Unterstützern und Freunden mit Michael Spindelegger den Abend ausklingen lässt, rauchen im Warroom die Tasten, um Unterstützungs-Plädoyers zu verfassen. Die ÖVP hat den besseren Kanzlerkandidaten, die SPÖ setzt auf Pressemeldungen. Gute Nacht Genossen", so Rauch abschließend. ****

