Darabos: Bevölkerung bei Kanzler Faymann in den besten Händen

Faymann kämpft um jeden Arbeitsplatz, sichere Pensionen, beste Bildung - "Verunsicherungs-Vizekanzler schützt Millionäre und karniefelt die Ärmsten"

Wien (OTS/SK) - "Bundeskanzler Werner Faymann hat heute wieder einmal gezeigt, dass sich die Österreicherinnen und Österreicher auf ihn verlassen können. Wer einen Bundeskanzler will, der um jeden Arbeitsplatz kämpft, der die Sicherung des staatlichen Pensionssystems gewährleistet, der sich für leistbares Wohnen einsetzt und einen gerechten Beitrag der Millionäre zur Bewältigung der Krise durchsetzt - der ist bei Bundeskanzler Werner Faymann in den besten Händen", stellte SPÖ-Bundesgeschäftsführer Norbert Darabos zur heutigen Puls4-Diskussion zwischen dem Bundeskanzler und VP-Obmann Spindelegger fest. Spindelegger habe sich hingegen wieder als Vertreter der Banken und Superreichen präsentiert und "den Sheriff von Nottingham gegeben: Die Ärmsten karniefeln, die Millionäre in Schutz nehmen", so Darabos gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

Die SPÖ wolle unter Bundeskanzler Werner Faymann den erfolgreichen Weg, der Österreichs Arbeitsmarkt als den besten Europas ausweist, weitergehen und mit Konjunkturpaketen, Investitionen in Bildung und Ausbildung Arbeitsplätze schaffen. "Mit diesem Rezept wurde Österreich in den letzten Jahren mit sicherer Hand hervorragend durch die Wirtschaftskrise gesteuert und ist von der Wirtschaftskraft pro Kopf seit 2008 vom fünften auf den zweiten Platz aufgestiegen. Die Spindelegger-ÖVP redet diese gemeinsamen erzielten Erfolge schlecht und bezeichnet den Wirtschaftsstandort als 'abgesandelt' und 'ramponiert'. Dem Vizekanzler sei ins Stammbuch geschrieben: So schafft man keine Arbeitsplätze, sondern schädigt die Wirtschaft und vernichtet mutwillig Jobs", machte Darabos deutlich.

"Werner Faymann war in der heutigen Diskussion authentisch und hatte eindeutig die Themenführerschaft. Er hat Lösungen anzubieten, wo die Menschen der Schuh drückt, etwa beim Thema Ganztagsschulen." Demgegenüber habe der ÖVP-Chef zum wiederholten Male Klarheit vermissen lassen und bei wesentlichen Fragen, die viele Menschen betreffen, herumlaviert. "Dieser Zick-Zack-Kurs in zentralen Politikbereichen ist ein deutliches Zeichen von Führungsschwäche. Spindelegger verunsichert Arbeitnehmer und Pensionisten und hat nicht einmal seine Partei im Griff - wie soll so jemand ein Land regieren?", so Darabos abschließend. (Schluss) ps/up/mo

