TIROLER TAGESZEITUNG "Leitartikel" Dienstag, 27. August 2013, von Christian Jentsch: "Kriegsspiele mit vielen Fronten"

Innsbruck (OTS) - Lange Zeit hat sich der Westen gegen ein militärisches Eingreifen im Syrien-Konflikt gesträubt. Nach dem mutmaßlichen Giftgas-Einsatz von Assads Truppen wird das Kriegsgeheul nun lauter. Doch es bleiben Zweifel.

Seit Anfang 2011 tobt in Syrien ein blutiger Bürgerkrieg. Weit über 100.000 Menschen wurden bisher getötet, Millionen sind auf der Flucht, das Land liegt in Trümmern. Ein zunächst friedlicher Aufstand gegen das Regime von Präsident Assad im Windschatten des arabischen Frühlings weitete sich bald zum Flächenbrand aus. Von einem Eingreifen wollte der Westen nichts wissen. Die Gefahr, sich die Finger zu verbrennen, erschien viel zu groß. Die Chance, an einem neuen Syrien mitzubauen, ließ man verstreichen. Man gefiel sich im Zaudern und Zögern, ganz ohne konkrete Hilfszusagen an die verzweifelte Zivilbevölkerung. Wegschauen hieß die Devise. Doch mit jedem Toten wurde die Lage in Syrien aussichtsloser.

Der Aufstand gegen Assad weitete sich zu einem gefährlichen Religions- und Stellvertreterkrieg aus, der die Grenzen des Landes bald sprengen sollte. Radikale Islamisten strömten ins Land und gar seltsame Bündnisse wurden geschlossen. Das eher säkulare Regime Assads verbündete sich mit dem schiitischen Gottesstaat im Iran, der das Land als Brückenkopf in den Libanon braucht. Ideologisch liegen zwischen den Führern in Damaskus und Teheran freilich Welten. Auf der anderen Seite stützen die Saudis und die reichen Golfstaaten die Rebellen, um ihre Vormachtstellung in der Region zu untermauern und dem Iran Paroli zu bieten. Aber auch Russland und die USA lassen im Syrien-Konflikt an die Zeiten des Kalten Krieges erinnern. Russland zeigt auf internationaler Bühne wieder Stärke und die USA wollen verhindern, dass Moskau im Nahen Osten mehr Fuß fassen kann. Es geht um strategische Interessen, um ein Schachspiel, das mit dem Aufstand gegen Assad längst nichts mehr zu tun hat. Den hohen Preis dafür bezahlt das syrische Volk.

Nach dem mutmaßlichen Giftgas-Angriff syrischer Regierungstruppen soll die von US-Präsident Barack Obama gezogene rote Linie nun endgültig überschritten worden sein. Die Regierungen in Großbritannien und den USA sind auf Kriegskurs eingeschwenkt. Zumindest soll es danach aussehen. Ob der Westen wirklich gewillt ist, sich auf ein neues Kriegsabenteuer einzulassen, kann zumindest bezweifelt werden. Denn der Status quo in Syrien kommt vielen gar nicht ungelegen. In Washington und in Europa will man Assad nicht siegen lassen, aber auch ein Erfolg islamistischer Rebellen passt so gar nicht ins Konzept. Humanitäre Gründe spielen dabei wohl kaum eine Rolle.

